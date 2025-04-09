Сергей Кислыця

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.