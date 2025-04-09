Сергей Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 12 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Кислицы с должности постоянного представителя Украины при ООН. Решение оформлено соответствующим указом.
16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.
Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержали 78 стран, он осуждает оккупацию и содержит новые положения о военнопленных.
Генеральная Ассамблея Ассоциации омбудсменов Средиземноморья исключила российского омбудсмена из своего состава. Это уже третья организация омбудсменов, которая исключила Россию, после Международного института омбудсменов и Европейской сети национальных защитных институтов.
Президент Украины утвердил состав делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. В состав вошли 10 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу как главу делегации.
Украина не будет участвовать в заседании Совбеза ООН, созванном Россией по поводу 'угроз миру'. Представительство Украины в ООН заявило о нелегитимности председательства РФ и осудило попытки оправдать агрессию.
Постоянный представитель Украины в ООН высмеял министра иностранных дел россии лаврова за злоупотребление «Колхозом животных» Джорджа Оруэлла для оправдания действий россии, отметив, что Оруэлл был критиком сталинизма, а книга аллегорически изображала тоталитарный режим Советского Союза.
Россию следует лишить постоянного места в Совете Безопасности ООН из-за ее склонности к совершению ужасных преступлений во время председательства и незаконной оккупации места, которое принадлежало Советскому Союзу.
Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.
Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.
С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.