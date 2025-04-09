Сергей Кислыця

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27608 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39803 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46626 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53718 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66089 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56071 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55422 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118800 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81535 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225615 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
59%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85912 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19344 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16286 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15097 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16740 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86108 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118800 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225615 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402786 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395268 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10734 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15219 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16408 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19486 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74972 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Сергей Кислыця

Новости по теме

Правительство назначило Кислицу новым первым замминистра иностранных дел

Сергей Кислица стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 12 февраля.

политика • 13 февраля, 10:49 • 31427 просмотра

Зеленский уволил Кислицу с должности постпреда Украины при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Кислицы с должности постоянного представителя Украины при ООН. Решение оформлено соответствующим указом.

политика • 21 декабря, 09:59 • 20888 просмотра

Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Война • 14 декабря, 01:35 • 78436 просмотра

Комитет ООН поддержал обновленную резолюцию по нарушениям прав человека в оккупированных регионах Украины и пыткам военнопленных

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержали 78 стран, он осуждает оккупацию и содержит новые положения о военнопленных.

Война • 21 ноября, 08:07 • 18868 просмотра

россию исключили из Ассоциации омбудсменов Средиземноморья - Лубинец

Генеральная Ассамблея Ассоциации омбудсменов Средиземноморья исключила российского омбудсмена из своего состава. Это уже третья организация омбудсменов, которая исключила Россию, после Международного института омбудсменов и Европейской сети национальных защитных институтов.

политика • 25 сентября, 17:16 • 21398 просмотра

Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Президент Украины утвердил состав делегации для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. В состав вошли 10 высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу как главу делегации.

политика • 18 сентября, 08:45 • 14841 просмотра

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН под председательством рф

Украина не будет участвовать в заседании Совбеза ООН, созванном Россией по поводу 'угроз миру'. Представительство Украины в ООН заявило о нелегитимности председательства РФ и осудило попытки оправдать агрессию.

Война • 25 июля, 18:05 • 57089 просмотра

"Товарищ лавров, какое вы животное?" - постпред Украины в ООН высмеял главу МИДа рф за цитирование Оруэлла

Постоянный представитель Украины в ООН высмеял министра иностранных дел россии лаврова за злоупотребление «Колхозом животных» Джорджа Оруэлла для оправдания действий россии, отметив, что Оруэлл был критиком сталинизма, а книга аллегорически изображала тоталитарный режим Советского Союза.

политика • 17 июля, 07:59 • 33642 просмотра

Россия должна быть лишена места члена Совбеза ООН - Кислица

Россию следует лишить постоянного места в Совете Безопасности ООН из-за ее склонности к совершению ужасных преступлений во время председательства и незаконной оккупации места, которое принадлежало Советскому Союзу.

Война • 9 июля, 04:27 • 37106 просмотра

Постпред ООН при Украине намекнул, что Крымский мост исчезнет в этом году

Посол ООН в Украине намекнул на возможное разрушение Керченского моста, соединяющего россию и Крым, до конца 2024 года, показав иллюстрацию без моста.

Война • 2 мая, 09:31 • 33097 просмотра

Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.

Война • 12 апреля, 09:14 • 28532 просмотра

Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.

Война • 12 апреля, 08:24 • 39452 просмотра

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.

Война • 12 апреля, 07:59 • 30851 просмотра