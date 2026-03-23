Посланник Трампа раскрыл детали переговоров с Украиной во Флориде
Киев • УНН
Стив Уиткофф подвел итоги встречи по мирному соглашению и безопасности Украины. Стороны обсудили гуманитарные усилия и систему гарантий безопасности.
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф подвел итоги двухдневных переговоров с украинской делегацией во Флориде, пишет УНН.
Детали
По его словам, 22 марта во Флориде делегации Соединенных Штатов и Украины вновь собрались "на второй день переговоров в рамках текущих посреднических усилий под руководством США, направленных на достижение прочного и всеобъемлющего мирного соглашения по войне".
"Конструктивные переговоры основывались на вчерашнем (21 марта) прогрессе и сосредоточивались на ключевых моментах для определения прочной и надежной системы безопасности для Украины, а также на критически важных гуманитарных усилиях в регионе", - указал Уиткофф в X.
В состав делегации США, по его словам, входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, тогда как в состав делегации Украины входили Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.
"Мы, как и раньше, вдохновлены продолжающимся содержательным взаимодействием и благодарим президента США Дональда Трампа за его непоколебимое лидерство в продвижении этих усилий", - указал Уиткофф.
Напомним
Ранее глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги очередного этапа переговоров с США и заявил о "продвижении в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов".
