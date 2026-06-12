В аэропортах россии начали массово ограничивать заправку самолетов

$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 5596 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 12861 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 14778 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 23706 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
12 июня, 09:19 • 18480 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 20133 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 38592 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26583 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41839 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34616 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
76%
747мм
Популярные новости
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo12 июня, 07:57 • 26027 просмотра
ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности вражеского удара БРСД, которой является "орешник", в течение суток12 июня, 09:40 • 5268 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 14712 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 12235 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 9358 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 9416 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 12266 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 23707 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 38592 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 44566 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo14:17 • 1896 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 2796 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 14738 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 78436 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 63569 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Instagram
Facebook
Золото
СВИФТ

В аэропортах россии начали массово ограничивать заправку самолетов

Киев • УНН

 • 1210 просмотра

Аэропорты махачкалы, краснодара и других городов рф ввели лимиты на топливо. Иностранные самолеты будут заправлять только по согласованию с поставщиком.

В аэропортах россии начали массово ограничивать заправку самолетов

В россии аэропорты начали сообщать об ограничениях на заправку самолетов. Это наблюдается в аэропортах махачкалы, минеральных вод, краснодара, астрахани, нижнего новгорода, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В сообщениях авиакомпаниям рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании полетов. В одном из них указано, что аэропорт астрахани обеспечивает заправку самолетов только в объеме, предусмотренном планом полета.

В то же время иностранные самолеты будут заправляться только по согласованию с поставщиком топлива и только тем количеством топлива, которое необходимо для выполнения рейса, сообщили "медиа" страны-агрессора.

Кроме того, такие ограничения не означают снижения уровня безопасности полетов.

Напомним

По данным Кильского института мировой экономики и Стокгольмского института переходной экономики, экономика россии после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины приближается к пределу своих возможностей. Финансовые резервы страны в значительной степени исчерпаны, экономический рост фактически остановился, а зависимость от Китая продолжает расти.

Евгений Устименко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Китай
Украина