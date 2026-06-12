В россии аэропорты начали сообщать об ограничениях на заправку самолетов. Это наблюдается в аэропортах махачкалы, минеральных вод, краснодара, астрахани, нижнего новгорода, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

В сообщениях авиакомпаниям рекомендуют учитывать эти ограничения при планировании полетов. В одном из них указано, что аэропорт астрахани обеспечивает заправку самолетов только в объеме, предусмотренном планом полета.

В то же время иностранные самолеты будут заправляться только по согласованию с поставщиком топлива и только тем количеством топлива, которое необходимо для выполнения рейса, сообщили "медиа" страны-агрессора.

Кроме того, такие ограничения не означают снижения уровня безопасности полетов.

Напомним

По данным Кильского института мировой экономики и Стокгольмского института переходной экономики, экономика россии после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины приближается к пределу своих возможностей. Финансовые резервы страны в значительной степени исчерпаны, экономический рост фактически остановился, а зависимость от Китая продолжает расти.