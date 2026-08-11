Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношений
Киев • УНН
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились 11 августа на гражданской церемонии в Кашкайше. Пара объявила о браке в Instagram, опубликовав фотографию с обручальными кольцами.
Португальский футболист Криштиану Роналду 11 августа женился на испанской модели Джорджине Родригес на гражданской церемонии в Кашкайше, Португалия. О браке пара сообщила в Instagram, опубликовав фотографию своих рук с обручальными кольцами, пишет УНН.
Подробности
Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. У пары две общие дочери, а всего они воспитывают пятерых детей. В августе 2025 года Родригес объявила о помолвке с футболистом, опубликовав фото кольца.
Ранее Роналду рассказывал, что свадьба должна состояться после завершения чемпионата мира по футболу. В то же время футболист не называл конкретных даты и места проведения церемонии.
Накануне таблоиды сообщали, что свадьба якобы запланирована на 8 августа в соборе Фуншала на Мадейре. Около двух тысяч людей, собравшихся там в ожидании церемонии Роналду и Родригес, в итоге стали свидетелями другой свадьбы.
Фактическая церемония с участием Роналду и Родригес состоялась 11 августа в Кашкайше. О браке пара объявила уже после церемонии, показав обручальные кольца на совместной фотографии.
"Фейковая" свадьба: в Португалии тысячи фанатов ждали свадьбу Роналду, но жених и невеста так и не появились10.08.26, 03:53 • 4566 просмотров