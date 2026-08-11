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Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат

Киев • УНН

 • 8064 просмотра

Бывшую премьер-министра Юлию Свириденко назначат главой НАК «Нафтогаз». Решение принято, голоса в наблюдательном совете собрали.

Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат

Бывшую премьер-министра Юлию Свириденко назначат главой НАК «Нафтогаз», решение принято. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Решение о назначении Юлии Свириденко главой НАК «Нафтогаз» принято. Всех уведомили. Голоса в наблюдательном совете собрали 

- сообщил Гончаренко.

Зеленский заявил, что предлагал Свириденко стать послом Украины в США23.07.26, 16:39 • 2830 просмотров

Напомним

14 июля парламент 258 голосами поддержал отставку главы правительства Юлии Свириденко вместе с Кабинетом министров. Преемником временно станет Денис Шмыгаль.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Юлия Свириденко
Нафтогаз