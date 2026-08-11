Свириденко назначат главой «Нафтогаза», голоса в наблюдательном совете уже собрали — депутат
Киев • УНН
Бывшую премьер-министра Юлию Свириденко назначат главой НАК «Нафтогаз». Решение принято, голоса в наблюдательном совете собрали.
Бывшую премьер-министра Юлию Свириденко назначат главой НАК «Нафтогаз», решение принято. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Решение о назначении Юлии Свириденко главой НАК «Нафтогаз» принято. Всех уведомили. Голоса в наблюдательном совете собрали
Зеленский заявил, что предлагал Свириденко стать послом Украины в США23.07.26, 16:39 • 2830 просмотров
Напомним
14 июля парламент 258 голосами поддержал отставку главы правительства Юлии Свириденко вместе с Кабинетом министров. Преемником временно станет Денис Шмыгаль.