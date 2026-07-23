Зеленский заявил, что предлагал Свириденко стать послом Украины в США
Киев • УНН
Президент Зеленский предложил Юлии Свириденко стать послом Украины в США из-за высокого уровня ответственности. Он подчеркнул ее вклад в экономическое соглашение с США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предлагал Юлии Свириденко занять должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. По его словам, эта должность требует высокого уровня ответственности. Об этом президент Украины сообщил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
У нас есть предложения. Это уже не секрет, что действительно, при всем уважении к Ольге Стефанишиной, к вице-премьеру. Это не секрет, что я рассчитывал и предлагал Юлии Свириденко место посла Соединенных Штатов Америки, потому что это место очень ответственное. Там должен быть человек уровня вице-премьера, минимум министра, или лучше премьер-министр
По словам президента, одним из ключевых преимуществ кандидатуры Свириденко был ее вклад в заключение экономического соглашения с США. По его словам, экономическое направление может и должно связывать Украину и Соединенные Штаты.
Кроме того, президент сообщил, что Юлия Свириденко получила еще одно предложение о работе в одном из направлений государственной политики.
Напомним
Премьер-министр Юлия Свириденко на заседании комитета попросила депутатов поддержать ее отставку. Она объяснила решение разговором с Президентом об обновлении правительства.