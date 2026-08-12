Во Львовской области задержали майора Нацгвардии, который вёз троих военнообязанных к границе со Словакией
Киев • УНН
Майор Нацгвардии вёз троих военнообязанных из Запорожья к границе со Словакией за 6 тысяч долларов. Его задержали на блокпосту во Львовской области, когда один из пассажиров оказался в розыске.
Правоохранители задержали майора Нацгвардии, который вез троих военнообязанных к границе со Словакией для незаконного выезда из Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, офицер забрал мужчин в Запорожье и на автомобиле повез в Закарпатье. Оттуда они должны были пешком через лес добраться до границы и пересечь ее вне пунктов пропуска.
По дороге офицер инструктировал пассажиров, как вести себя во время возможных проверок. В частности, советовал говорить правоохранителям, что они едут в Ужгород на отдых.
На одном из блокпостов во Львовской области офицер предъявил служебное удостоверение и заявил, что перевозит своих друзей.
Во время проверки выяснилось, что один из пассажиров находится в розыске за самовольное оставление воинской части. После этого мужчины рассказали правоохранителям о настоящей цели поездки.
По оперативным данным, за организацию незаконного пересечения границы трое мужчин должны были заплатить 6 тыс. долларов США.
Майора задержали и сообщили ему о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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