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Во Львовской области задержали майора Нацгвардии, который вёз троих военнообязанных к границе со Словакией

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Майор Нацгвардии вёз троих военнообязанных из Запорожья к границе со Словакией за 6 тысяч долларов. Его задержали на блокпосту во Львовской области, когда один из пассажиров оказался в розыске.

Во Львовской области задержали майора Нацгвардии, который вёз троих военнообязанных к границе со Словакией

Правоохранители задержали майора Нацгвардии, который вез троих военнообязанных к границе со Словакией для незаконного выезда из Украины. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, офицер забрал мужчин в Запорожье и на автомобиле повез в Закарпатье. Оттуда они должны были пешком через лес добраться до границы и пересечь ее вне пунктов пропуска.

По дороге офицер инструктировал пассажиров, как вести себя во время возможных проверок. В частности, советовал говорить правоохранителям, что они едут в Ужгород на отдых.

На одном из блокпостов во Львовской области офицер предъявил служебное удостоверение и заявил, что перевозит своих друзей.

Во время проверки выяснилось, что один из пассажиров находится в розыске за самовольное оставление воинской части. После этого мужчины рассказали правоохранителям о настоящей цели поездки.

По оперативным данным, за организацию незаконного пересечения границы трое мужчин должны были заплатить 6 тыс. долларов США.

Майора задержали и сообщили ему о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Более 16 млн гривен боевых выплат без участия в боях - военнослужащему во Львовской области объявили о подозрении11.08.26, 16:52 • 7638 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
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Львовская область
Закарпатская область
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Запорожье