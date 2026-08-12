67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИ

В Польше 67% респондентов поддерживают депортацию украинцев призывного возраста, которые не работают легально в Польше; наибольшую поддержку эта идея имеет среди избирателей PiS. Ссылаясь на данные опроса, об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет УНН.

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Идею депортации безработных украинцев больше всего поддержали те, кто идентифицирует себя как правые (79% положительных ответов), но даже среди тех, кто идентифицирует себя как левые, более половины хотели бы реализовать иммиграционный план, объявленный PiS на своём последнем съезде, пишет издание.

На вопрос "Должна ли Польша депортировать украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше?" респонденты ответили решительно: большинство (67%) считают, что да. Менее одного из четырёх респондентов (23%) придерживались противоположного мнения, а каждый одиннадцатый не имел мнения по этому вопросу.

Опрос был проведён Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS в конце прошлой недели, после того как PiS представила план своей миграционной политики. Часть плана партии Ярослава Качиньского включает предложенную и объявленную депортацию граждан Украины мужского пола, которые не работают легально в Польше и находятся в призывном возрасте.

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