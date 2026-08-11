Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать Украина

россия усилила атаки не только на украинские морские порты, но и на склады и логистические центры крупных ритейлеров и международных компаний. Временная остановка захода судов в черноморские порты уже бьёт по аграриям и металлургам, а разрушение складской инфраструктуры создаёт риски дефицита отдельных товаров и роста цен, пишет УНН.

В конце июля россия усилила атаки на украинские порты, что привело к приостановке их работы, а также уже отразилось на внешней торговле Украины. По предварительным данным Государственной таможенной службы, в июле экспорт товаров сократился до 3,1 млрд долларов с 3,5 млрд долларов в июне.

Брокерская компания Spike Brokers заявила, что в начале августа отгрузка зерновых по железной дороге в направлении портов Большой Одессы фактически остановилась: общий объём зернового экспорта через порты сократился до 40,8 тыс. тонн, или на 84,3% по сравнению с аналогичным периодом июля.

Также блокирование портов ударило по металлургии, из-за чего компания Ferrexpo, владеющая в Украине Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами (ГОК), которые добывают железную руду и перерабатывают её в железорудные окатыши, сначала заявила о приостановке экспорта через Чёрное море, а впоследствии вообще объявила об остановке своей деятельности в Украине из-за блокады портов со стороны россиян.

Ferrexpo приостанавливает производство в Украине из-за блокады портов

В комментарии УНН финансовый аналитик, руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что разделял бы последствия ударов по портам и складам.

"Они будут по-разному формироваться и по-разному влиять. Порты будут влиять на государство, на валютную выручку, формировать давление соответственно на валютный рынок. И сдерживать рост цен на некоторые товары, которые мы не сможем отправлять на экспорт. Это зерно, это некоторая агропродукция, которая не уехала, — это останется на внутреннем рынке и будет давить на него. Потери по выручке — от 25 млн долларов в день до соответственно 75 млн долларов в день. Грубо говоря, это около 1% ВВП", — говорит Шевчишин.

Он добавляет, что, соответственно, сколько Украина будет оставаться в блокаде, столько не будет нормальной валютной выручки.

"Однако эта тенденция ещё не полностью проявилась, она будет накапливаться. Проблема в том, что отсутствуют складские места, где можно хранить зерно. Кроме того, Россия обстреливала Маяки, переход на Паланку, то есть всё, что едет в Констанцу, в Румынию, в дунайские порты. То есть я бы сделал такую оценку: потери в 25 млн долларов — это лёгкий вариант, тяжёлый вариант — 75 млн гривен", — добавляет Шевчишин.

По его словам, не стоит забывать и о металлургических компаниях, которые останавливают свою работу. Он подчёркивает, что аграрии могут отправлять зерно на внутреннюю переработку, формировать внутреннее предложение, сбивать цены, тогда как металлургам нужно будет приостанавливать работу или "работать на склад".

"Это давление на гривну через инфляцию. И загруженность путей на западных границах будет сдерживать возможность нормального въезда. Эта логистическая проблема была понятна ещё 2 недели назад, когда стало понятно, что "Укрзалізниця" повысила грузовые тарифы на 30%", — добавляет эксперт.

В Украине с 1 августа вырастут тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%

Отметим, издание Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову как более безопасный вариант экспорта, чем морским путём, и обратилась к властям в Кишинёве с просьбой о снижении тарифов на перевозки.

Источники в Украине и Молдове сообщили, что Киев хотел бы транспортировать своё зерно через Молдову в румынский порт Констанца со скидкой 50 % от номинального тарифа.

Украина рассматривает возможность перевозки зерна по железной дороге через территорию Молдовы

Помимо ударов по портам, существенные проблемы добавили удары по складам ритейлеров в начале августа. Так, в Киевской области был уничтожен складской комплекс ROZETKA, который не подлежит восстановлению; в Киеве и области были разрушены два ключевых логистических комплекса "Эпицентра"; уничтожен центральный склад продукции немецкой компании Liqui Moly, специализирующейся на производстве моторных масел, автохимии, смазочных материалов и присадок, а также атаке подверглась компания Bosch Ukraine, в результате чего были уничтожены складские помещения, где хранилась продукция компании для различных бизнес-направлений.

Российский удар разрушил склад с продукцией Bosch в Украине

Кроме того, 5 августа оккупанты попали по складам сети "Сільпо", последствия атаки уже ощущаются в супермаркетах из-за отсутствия некоторых товаров.

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Эксперт также подчеркивает стоимость топлива, высокую загруженность путей, а также отсутствие договоренностей с партнерами относительно экспорта украинской продукции. По его словам, это также касается импорта.

"Далее мы переходим в сторону бизнеса. Для них это немного другая ситуация, но, как правило, работают по давальческой схеме, на реализацию товара. Кто-то может даже полностью уйти с рынка, потому что не сможет восстановиться. Бизнесу нужно сформировать новую логистическую модель, новые складские помещения — меньшие по размеру", — говорит Шевчишин.

Он отмечает, что уровень вакантности на рынке складской недвижимости Киева в первой половине 2026 года снизился на 1 процентный пункт и составил 2,5%, имеющееся предложение не способно удовлетворить спрос на большие площади.

"Остались государственные складские помещения, которые предложило государство, и мы понимаем качество этих складских помещений. Их нужно привести в порядок, подвести коммуникации. Это дополнительные нагрузки и дополнительные средства, которые необходимо иметь и направить на инвестиции. На восстановление, закупку нового товара, на соответствующие убытки, полученные из-за того, что товар исчез или сгорел. Страховые риски — это хорошо, страховка — это хорошо, но страховка покрывает не все, не всю сумму", — отмечает аналитик.

Он подчеркивает, что рассредоточенность товаров по складам может привести к росту цен на товары.

"Потенциально можем получить от 5 до 10%, пока рынок не восстановится", — добавляет Шевчишин.

Кроме того, по его словам, из-за обстрелов потребители столкнутся с дефицитом некоторых групп товаров, который в конечном итоге приведет к повышению цен, поскольку в стоимость нового товара придется заложить расходы на новый склад, новую логистику и так далее.

"Но это не катастрофа. Да, не будет акционных товаров. Не будет каких-то товаров премиального класса, на которые был небольшой спрос", — подытожил эксперт.

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