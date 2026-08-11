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The Washington Post
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Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести

Киев • УНН

 • 26754 просмотра

В результате ночной комбинированной атаки россиян на Запорожье погибли шесть человек, еще 19 получили ранения. Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания.

Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести

Число погибших в результате ночной комбинированной атаки России на Запорожье возросло до шести, еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

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По его словам, российские войска нанесли по областному центру массированный комбинированный удар ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате атаки повреждены четыре многоэтажных жилых дома и нежилые здания.

Шесть человек погибли, 19 — получили ранения в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. россияне нанесли массированный комбинированный удар ракетами и управляемыми авиабомбами по областному центру. Повреждены четыре многоквартирных дома и нежилые здания. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь

— сообщил Федоров.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 20 раненых. Число жертв и пострадавших уточнялось в течение ночи по мере поступления информации от экстренных служб.

После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения11.08.26, 02:16 • 48825 просмотров

Степан Гафтко

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