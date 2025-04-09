M270 (РСЗО)

Украинские военные нанесли успешные удары по командным пунктам 35-й и 27-й мотострелковых бригад и 2-й армии рф. Атаки осуществлены ракетами Storm Shadow и снарядами GMLRS.
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило эксплуатацию в войсках обороны почти 40 видов артиллерийского вооружения, включая ракетные комплексы, гаубицы и минометы, причем с начала 2024 года было одобрено более 10 из них, как иностранного, так и отечественного производства.
Rheinmetall представила артиллерийскую систему GMARS, усовершенствованную версию HIMARS, разработанную совместно с Lockheed Martin, с новым шасси, двойным корпусом и возможностью интеграции новых типов боеприпасов, таких как дальнобойные PrSM и крылатые ракеты.
Страны-участницы контактной группы выделили более 98 миллиардов долларов США на помощь Украине в сфере безопасности и движутся с фланговой скоростью для предоставления Украине того, в чем она остро нуждается, и это нужно делать и в дальнейшем, надо продолжать находить новые решения, особенно для вызовов ПВО Украины, отмечает глава Пентагона.
В отчете ISW говорится, что изменение политики США, которая позволила Украине наносить удары по некоторым российским военным объектам на небольшой части российской территории, сократило "неприкосновенную территорию" рф максимум на 16%, в то время как россия обеспечивает по меньшей мере 84% наземной защиты.
Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.
В Донецкой области российские войска совершили 1967 обстрелов, в том числе 10 населенных пунктов, в результате которых погибли 4 гражданских лица, 8 получили ранения и был поврежден 61 гражданский объект, включая жилые дома, гаражи, автомобили и линии электропередач.
После предоставления военной помощи Украине Министерство обороны США нуждается в пополнении своих запасов вооружений стоимостью 6,5 миллиардов долларов.
США планируют построить в Австралии завод по производству боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы быстро пополнять запасы.
Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.