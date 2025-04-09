M270 (РСЗО)

Донецкая область: россияне пять раз ударили по Славянску, ночью атаковали Торецк

В Донецкой области российские войска совершили 1967 обстрелов, в том числе 10 населенных пунктов, в результате которых погибли 4 гражданских лица, 8 получили ранения и был поврежден 61 гражданский объект, включая жилые дома, гаражи, автомобили и линии электропередач.