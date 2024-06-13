Страны-участницы контактной группы в формате «Рамштайн» выделили Украине более 98 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и движутся с фланговой скоростью для предоставления Украине того, в чем она остро нуждается, и это нужно делать и в дальнейшем, надо продолжать находить новые решения, особенно для вызовов ПВО Украины. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания в формате «Рамштайн» в четверг, пишет УНН.

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"Я горжусь тем, что эта контактная группа с февраля 2022 года выделила Украине более 98 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. И эта коалиция продолжает находить инновационные и устойчивые способы ускоренного создания критически важных возможностей для удовлетворения самых насущных потребностей Украины", - отметил Остин.

"Прошло почти два месяца с тех пор, как президент Байден подписал дополнительный законопроект по национальной безопасности. Соединенные Штаты продолжают оказывать срочно необходимую помощь по безопасности... С тех пор, как дополнение стало законом, Соединенные Штаты уже поставили десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни РСЗО и противотанковых средств, а также больше возможностей противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине отбить российские войска под Харьковом", - сказал глава Пентагона.

Он отметил, что Байден также объявил о новом пакете помощи, "который обеспечит Украину большим количеством средств ПВО, бронетехники, противотанковых средств, артиллерийских систем и боеприпасов".

Он также выделил некоторые из решений других стран. "Я благодарен Швеции за объявление о своем крупнейшем пакете военной помощи - примерно на 1,23 миллиарда долларов. В них входят два самолета воздушного наблюдения и управления, которые будут иметь решающее значение для дальнего воздушного наблюдения Украины", - отметил министр обороны США.

"Я также благодарен принимающей стороне в Бельгии, которая взяла на себя обязательства доставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года, а также дополнительно выделить военную помощь на 1 миллиард долларов в этом году", - отметил он.

Остин также выразил благодарность "за ее недавнее обещание увеличить количество ракет ПВО".

И поэтому страны движутся с фланговой скоростью, чтобы предоставить Украине возможности, в которых она так остро нуждается. И мы должны это делать и в дальнейшем. Надо продолжать находить новые решения, особенно для вызовов противовоздушной обороны Украины - подчеркнул глава Пентагона.

"И мы продолжим поддерживать долгосрочную безопасность Украины. И вы можете видеть это в новых двусторонних соглашениях по безопасности Украины с Бельгией, Исландией, Норвегией, Португалией, Испанией и Швецией", - отметил Остин.

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