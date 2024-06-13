У межах "Рамштайну" Україні виділили вже 98 млрд дол., та мають бути нові рішення, особливо щодо ППО - Остін

Країни-учасниці контактної групи у форматі "Рамштайн" виділили Україні понад 98 мільярдів доларів на безпекову допомогу і рухаються з фланговою швидкістю для надання Україні того, що вона гостро потребує, та це потрібно робити й надалі, треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів ППО України. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн" у четвер, пише УНН.

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"Я пишаюся тим, що ця контактна група з лютого 2022 року виділила Україні понад 98 мільярдів доларів на безпекову допомогу. І ця коаліція продовжує знаходити інноваційні та стійкі способи прискореного створення критично важливих можливостей для задоволення найнагальніших потреб України", - зазначив Остін.

"Минуло майже два місяці з того часу, як президент Байден підписав додатковий законопроект щодо національної безпеки. Сполучені Штати продовжують надавати терміново необхідну безпекову допомогу... З того часу, як доповнення стало законом, Сполучені Штати вже поставили десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні РСЗВ та протитанкових засобів, а також більше спроможностей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні відбити російські війська під Харковом", - сказав голова Пентагону.

Він зазначив, що Байден також оголосив про новий пакет допомоги, "який забезпечить Україну більшою кількістю засобів ППО, бронетехніки, протитанкових засобів, артилерійських систем і боєприпасів".

Він також виділив деякі з рішень інших країн. "Я вдячний Швеції за оголошення про свій найбільший пакет військової допомоги - приблизно на 1,23 мільярда доларів. До них входять два літаки повітряного спостереження та управління, які матимуть вирішальне значення для далекого повітряного спостереження України", - зазначив міністр оборони США.

"Я також вдячний приймаючій стороні в Бельгії, яка взяла на себе зобов'язання доставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, а також додатково виділити військову допомогу на 1 мільярд доларів цього року", - зазначив він.

Остін також висловив подяку "за її нещодавню обіцянку збільшити кількість ракет ППО".

І тому країни рухаються з фланговою швидкістю, щоб надати Україні можливості, яких вона так гостро потребує. І ми повинні це робити й надалі. Треба продовжувати знаходити нові рішення, особливо для викликів протиповітряної оборони України