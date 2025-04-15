F-16 Fighting Falcon

Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.