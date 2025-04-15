F-16 Fighting Falcon

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 16366 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 17983 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35654 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165277 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141559 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144226 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136677 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136879 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196856 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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15 квітня, 07:01 • 17630 перегляди

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Винищувач F-16 збила російська ракета, випущена з С-400 - ЗМІ

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.

Війна • 12 квітня, 19:49 • 4607 перегляди

Загиблому пілоту винищувача F-16 Іванову присвоїли звання Героя України

Майору Павлу Іванову, який загинув, керуючи винищувачем F-16, присвоєно звання Героя України посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента.

Війна • 12 квітня, 15:49 • 3750 перегляди

Загибель пілота F-16 під час виконання бойового завдання: Зеленський заслухав доповіді військових, з’ясовуються всі обставини

Володимир Зеленський повідомив про загибель капітана Павла Іванова на F-16 під час виконання бойового завдання. З'ясовуються обставини трагедії.

Війна • 12 квітня, 11:59 • 3704 перегляди

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

26-річний пілот F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.

Війна • 12 квітня, 11:25 • 5750 перегляди

Ажіотаж серед військових експертів: з’явилося відео китайського винищувача шостого покоління J-36

У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.

Новини Світу • 10 квітня, 00:02 • 11216 перегляди

Україна та Бельгія обговорили підтримку реінтеграції депортованих дітей

Українські представники обговорили з прем'єр-міністром Бельгії питання підтримки ініціативи щодо повернення дітей, депортованих рф. Бельгія може створити центр підтримки дітей та сімей.

Суспільство • 8 квітня, 20:57 • 6910 перегляди

Бельгія оголосила про мільярд євро допомоги Україні у 2025 році та щорічно на оборону

Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також, Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.

Війна • 8 квітня, 13:02 • 8808 перегляди

Бельгія передасть Україні 4 винищувачі F-16 протягом двох років

Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.

Війна • 8 квітня, 12:54 • 8843 перегляди

Прем’єр Бельгії та міністр оборони вирушають до України з візитом солідарності

Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.

Новини Світу • 7 квітня, 19:16 • 9844 перегляди

США та Філіппіни проводять навчання "Cope Thunder" на тлі загрози з боку Китаю

Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.

Новини Світу • 7 квітня, 13:37 • 8345 перегляди

F-16 для України: генерал США анонсував нові поставки винищувачів

Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.

Війна • 4 квітня, 08:18 • 172443 перегляди

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.

Війна • 28 березня, 21:55 • 19812 перегляди

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.

Війна • 28 березня, 17:53 • 39021 перегляди

"Постійно працюємо над підвищенням свого рівня": пілот F-16 дав інтерв'ю YouTube-каналу ПС

За словами пілота F-16, майже не існує точок, які вони не можуть прикрити. Кожна ракета влучає в ціль завдяки ретельній підготовці та роботі підрозділів розвідки й ІТ.

Війна • 27 березня, 01:30 • 30613 перегляди

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Повітряні сили закликають не публікувати відео з прольотами авіації. Навіть короткі записи можуть стати розвідданими для ворога та розкрити позиції пілотів.

Війна • 21 березня, 18:15 • 34939 перегляди

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.

Війна • 21 березня, 16:36 • 42841 перегляди

Зеленський побував на аудієнції в Кронпринца-регента Норвегії: деталі переговорів

Володимир Зеленський обговорив з Кронпринцом Гоконом та Кронпринцесою Метте-Маріт посилення культурних звʼязків та підтримку Grain from Ukraine. Україна цінує оборонну та гуманітарну підтримку Норвегії.

Політика • 20 березня, 18:37 • 14870 перегляди

Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії: говоритимуть про F-16, безпеку та дипломатію зі США

В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у виробництво зброї та спільний європейський план.

Війна • 20 березня, 13:40 • 11545 перегляди

Україна отримала нові F-16 - Зеленський

Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Україну нових винищувачів F-16 від партнерів. Президент також спростував інформацію про збиття винищувача над Сумщиною.

Війна • 19 березня, 21:53 • 19127 перегляди

росіяни заявляють про збиття українського F-16: у Повітряних силах спростували

Російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що пілоти успішно працюють по позиціях окупантів.

Війна • 19 березня, 19:58 • 17339 перегляди

Обійде ворожі РЕБ та виконає надскладні завдання: про унікальний безпілотник Raybird розповіли у Міноборони

Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.

Технології • 19 березня, 10:24 • 30318 перегляди

Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.

Новини Світу • 18 березня, 07:59 • 11440 перегляди

Президент присвоїв звання Героя України льотчику Олексію "Moonfish" Месю

Олексій Месь, позивний "Мунфіш", загинув 26 серпня 2024 року, відбиваючи масований авіаційний удар ворога. Він був одним з перших пілотів F-16 та знищив три ракети і БПЛА.

Війна • 17 березня, 09:18 • 64722 перегляди

Португалія розглядає можливість розширення допомоги Україні в межах ЄС та НАТО

Міністр закордонних справ Португалії заявив про намір розширити підтримку України, координуючись із ЄС та НАТО. Країна готова збільшити допомогу в різних напрямках, включаючи програму F-16.

Політика • 14 березня, 11:56 • 11854 перегляди

Португалія відмовилася від американських винищувачів F-35

Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.

Новини Світу • 14 березня, 08:45 • 14870 перегляди

Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.

Війна • 7 березня, 10:09 • 15981 перегляди

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо

Росія атакувала Україну 261 повітряною ціллю, включаючи ракети та дрони. Сили ПВО збили 134 цілі, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.

Війна • 7 березня, 08:29 • 15531 перегляди

Готуються зустрічі, угоди, перемовини з партнерами: Зеленський розповів, над чим працює українська команда

Президент України повідомив про нові пакети допомоги від Британії, Норвегії, Іспанії та інших країн на мільярди доларів. Балтійські та Нордичні країни забезпечать оснащення і тренування підрозділів розміром у бригаду.

Війна • 25 лютого, 19:35 • 27087 перегляди

Канада передасть Україні ще 25 машин LAV та тренажери для F-16: що ще у новому пакеті

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, що включає 25 бойових машин піхоти LAV 3. Також буде передано системи посадки та 4 тренажери для F-16, боєприпаси та медичне спорядження.

Політика • 24 лютого, 10:17 • 19578 перегляди

З початку доби на фронті сталося 107 боїв: окупанти намагаються атакувати на 11 напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими військами. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог втратив 265 окупантів та значну кількість техніки.

Війна • 22 лютого, 20:33 • 31414 перегляди