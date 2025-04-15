F-16 Fighting Falcon

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.
Майору Павлу Іванову, який загинув, керуючи винищувачем F-16, присвоєно звання Героя України посмертно. Відповідний указ опубліковано на сайті Президента.
Володимир Зеленський повідомив про загибель капітана Павла Іванова на F-16 під час виконання бойового завдання. З'ясовуються обставини трагедії.
26-річний пілот F-16 Павло Іванов загинув 12 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання. Обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія.
У мережі з'явилися фото китайського J-36, літака шостого покоління з конструкцією "літаюче крило". Експерти відзначають незвичайну конфігурацію двигунів, що може забезпечити додаткову тягу.
Українські представники обговорили з прем'єр-міністром Бельгії питання підтримки ініціативи щодо повернення дітей, депортованих рф. Бельгія може створити центр підтримки дітей та сімей.
Прем'єр Бельгії оголосив про пакет допомоги Україні в 1 млрд євро на 2025 рік та по 1 млрд щороку на оборонні потреби. Також, Бельгія передасть Україні 2 F-16 у 2024 та 2 у 2025.
Бельгія надасть Україні два F-16 у 2024 році як запчастини, і ще два літаки у 2025 році. Передача відбудеться після отримання Бельгією F-35.
Прем'єр-міністр Бельгії та міністр оборони відвідають Київ, щоб висловити підтримку українцям.
Філіппіни та США розпочали спільні військові навчання "Cope Thunder", що триватимуть 12 днів. Мета навчань – підвищення боєготовності та вдосконалення спільних місій в умовах загрози Китаю.
Генерал Каволі заявив про підготовку нової партії F-16 для України та розширення навчання пілотів. Українські сили вже використовують F-16 для захисту неба.
Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.
З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.
За словами пілота F-16, майже не існує точок, які вони не можуть прикрити. Кожна ракета влучає в ціль завдяки ретельній підготовці та роботі підрозділів розвідки й ІТ.
Повітряні сили закликають не публікувати відео з прольотами авіації. Навіть короткі записи можуть стати розвідданими для ворога та розкрити позиції пілотів.
У Міноборони Швеції заявили, що передача літаків ASC890 Україні відбувається без затримок, але терміни залежать від готовності F-16. Швеція також допомагає навчати українських пілотів.
Володимир Зеленський обговорив з Кронпринцом Гоконом та Кронпринцесою Метте-Маріт посилення культурних звʼязків та підтримку Grain from Ukraine. Україна цінує оборонну та гуманітарну підтримку Норвегії.
В Осло розпочалася зустріч Зеленського та Стере. Вони обговорять гарантії безпеки, постачання F-16, артилерії, інвестиції у виробництво зброї та спільний європейський план.
Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Україну нових винищувачів F-16 від партнерів. Президент також спростував інформацію про збиття винищувача над Сумщиною.
Російські z-блогери розповсюдили фейк про збиття українського F-16 над Сумщиною. Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що пілоти успішно працюють по позиціях окупантів.
Міноборони розповіло про БпАК Raybird (ACS-3), що долає РЕБ та ППО, здійснює розвідку з висоти 5. 5 км. Він може перебувати в небі до 28 годин, долаючи до 2500 км.
Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.
Олексій Месь, позивний "Мунфіш", загинув 26 серпня 2024 року, відбиваючи масований авіаційний удар ворога. Він був одним з перших пілотів F-16 та знищив три ракети і БПЛА.
Міністр закордонних справ Португалії заявив про намір розширити підтримку України, координуючись із ЄС та НАТО. Країна готова збільшити допомогу в різних напрямках, включаючи програму F-16.
Міністр оборони Португалії заявив про відмову від американських F-35 через непередбачуваність політики США в НАТО. Існують побоювання щодо обмежень на використання та обслуговування літаків.
Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.
Росія атакувала Україну 261 повітряною ціллю, включаючи ракети та дрони. Сили ПВО збили 134 цілі, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.
Президент України повідомив про нові пакети допомоги від Британії, Норвегії, Іспанії та інших країн на мільярди доларів. Балтійські та Нордичні країни забезпечать оснащення і тренування підрозділів розміром у бригаду.
Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, що включає 25 бойових машин піхоти LAV 3. Також буде передано системи посадки та 4 тренажери для F-16, боєприпаси та медичне спорядження.
Від початку доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень між ЗСУ та російськими військами. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог втратив 265 окупантів та значну кількість техніки.