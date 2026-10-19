США не пояснили обмежень Starlink та відсутності попередження про удар рф: Зеленський розкрив деталі

Україна не отримала від партнерів раннього попередження про першу хвилю нічної атаки балістичними ракетами, а американська сторона досі не пояснила причин цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками обох партій та палат Конгресу США, передає УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал голови держави.

Український лідер також повідомив партнерів про наслідки російської атаки на Харківщину, проблеми з обміном розвідувальними даними та обмеження роботи Starlink і Starshield на фронті.

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Під час розмови Зеленський поінформував американських законодавців про російську атаку ударними безпілотниками на Харківщині, внаслідок якої загинули шестеро людей, зокрема жінка та її дитина віком трохи більше року. Президент також продемонстрував фотографії з місця трагедії, на яких — наслідки обстрілу.

"Показав жахливі фотографії з місця трагедії: убита дитина в дитячому візочку… Ось як росія відповідає на зняття санкцій і зменшення тиску", — наголосив Зеленський.

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Окрему увагу сторони приділили питанням обміну розвідувальною інформацією та функціонування американських супутникових сервісів зв'язку Starlink і Starshield, які використовують українські військові. За словами Зеленського, під час останньої масованої атаки Україна не отримала своєчасного попередження про застосування росією балістичних ракет.

"На жаль, ми не отримали від наших партнерів раннього попередження про першу хвилю російської атаки балістичними ракетами минулої ночі. І ми досі стикаємося з обмеженнями швидкості для сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту", — повідомив президент.

Він підкреслив, що американська сторона не надала Україні пояснень ані щодо відсутності раннього попередження про ракетну атаку, ані щодо обмежень роботи супутникового зв'язку. Водночас Зеленський зазначив, що українська та американська команди продовжать працювати над вирішенням усіх питань, порушених під час зустрічі.

"Наші команди продовжать роботу над усіма питаннями, які сьогодні обговорили. Дякую всім, хто взяв участь у розмові, за сильну підтримку", — підсумував глава держави.

Нагадаємо

Дещо раніше Володимир Зеленський обговорив із представниками оборонної компанії США постачання ракет для Patriot і ремонт F-16 в Україні.