У Білій Церкві на Київщині рятувальники розгорнули пункт допомоги та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 8 житлових будинків - у квартирах вибито вікна, відсутнє електропостачання.

Аби підтримати мешканців, підрозділи ДСНС розгорнули пункт надання допомоги. Тут люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати необхідну підтримку. Водночас надзвичайники допомагають жителям закривати вибиті вікна, щоб захистити оселі від холоду й негоди та якнайшвидше повернути людям базові умови для життя