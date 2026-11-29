У Білій Церкві після атаки пошкоджено вісім житлових будинків - розгорнено пункт допомоги
Київ • УНН
Рятувальники розгорнули пункт допомоги після атаки на Білу Церкву. У місті пошкоджено вісім будинків і зникло електропостачання.
У Білій Церкві на Київщині рятувальники розгорнули пункт допомоги та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 8 житлових будинків - у квартирах вибито вікна, відсутнє електропостачання.
Аби підтримати мешканців, підрозділи ДСНС розгорнули пункт надання допомоги. Тут люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати необхідну підтримку. Водночас надзвичайники допомагають жителям закривати вибиті вікна, щоб захистити оселі від холоду й негоди та якнайшвидше повернути людям базові умови для життя
Нагадаємо
Напередодні у Білій Церкві Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що у Білій Церкві та Броварах люди залишилися без світла по кілька діб, попри іншу інформацію у звітах.
рф трьома ракетами атакувала обʼєкт водопостачання, спалила ринок та запустила "Орєшнік" по Білій Церкві - Зеленський24.05.26, 11:10 • 11187 переглядiв