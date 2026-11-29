Фото: soundcloud.com/ralphlawson

Втрачений мікс Daft Punk 1997 року був знову знайдений, відновлений і став доступний для прослуховування. Про це УНН пише з посиланням на NME.

Деталі

Діджей з Лідса Ральф Лоусон отримав годинний мікс від французького електронного дуету в лютому 1997 року, невдовзі після виходу їхнього дебютного альбому Homework, для своєї радіопередачі Trans Europe Express на Kiss 105 FM.

Лоусон, один із засновників і резидентів клубу Back To Basics у Лідсі, потоваришував із Томасом Бангальтером та Гі-Мануелем де Омем-Крісто після того, як виступав у них на розігріві того ж року, де хедлайнером був піонер драм-н-бейсу Goldie.

Після того, як Лоусон програв мікс у своїй радіопередачі, він прибрав цифрову аудіокасету (DAT) на зберігання, де вона залишалася доти, доки він не натрапив на неї знову в 2024 році. Однак за минулі десятиліття на ній з'явилася пліснява, і вона порвалася при спробі відтворення.

Він звернувся за допомогою до фахівців зі збереження аудіозаписів із Брістоля, компанії Greatbear, які кілька тижнів ретельно відновлювали та чистили стрічку.

"Приємно радувати людей такою реставраційною роботою, - сказав Адріан Фінн з Greatbear, зізнавшись, що танцював, слухаючи запис. - Мені сподобалося, і я радий, що вона відтворилася практично без помилок".

Повний мікс Лоусон завантажив на SoundCloud пізніше того ж місяця.

Спочатку Лоусон побоювався, що на касеті може бути просто копія знаменитого Essential Mix Daft Punk для BBC Radio One від березня 1997 року, але був радий виявити, що це зовсім інший запис.

Мікс відкривається треком "Everybody Dancing" покійного американського хаус-продюсера Romanthony, який пізніше виконав вокальні партії в треках "One More Time" та "Too Long" з другого альбому Daft Punk, "Discovery" 2001 року.

У 2022 році Daft Punk відзначили 25-річчя альбому "Homework" делюкс-перевиданням та разовою онлайн-трансляцією виступу без масок у лос-анджелеському театрі Mayan Theater у 1997 році.

У лютому 2021 року дует оголосив про свій розпад після 28 років спільної роботи, а раніше цього року Бангальтер виключив можливість возз'єднання, пояснивши, що вони мають "інші справи", які потрібно дослідити поза гуртом.

Однак у лютому він приєднався до Fred Again.. для спільного діджейського сета в Alexandra Palace в Лондоні, де вони виконали низку класичних треків Daft Punk.

Тим часом минулого місяця було оголошено, що Daft Punk об'єдналися з LEGO для створення нового набору, який відтворює їх знамениту пірамідальну сцену з туру 2007 року, - перший із серії запланованих спільних проєктів.

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