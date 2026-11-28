Фото: Одеська ОВА

росія нанесла цинічний удар по складу із зерном на Одещині у день памʼяті жертв Голодомору. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, знищено більшу частину українського зерна, передає УНН.

У День памʼяті жертв голодомору, коли українці вшановують мільйони людей, вбитих тоталітарним режимом, росія нанесла цинічний удар по складу із зерном на Одещині - повідомив Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено покрівлю складського приміщення та знищено більшу частину українського зерна. Обійшлося без постраждалих.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

В Україні 28 листопада вшановують жертв Голодоморів. Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу - Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.