У день пам'яті жертв Голодомору росія цинічно вдарила по зерновому складу на Одещині
Київ • УНН
Унаслідок російської атаки пошкоджено склад і знищено більшу частину зерна. Люди не постраждали, наслідки удару ліквідовують.
росія нанесла цинічний удар по складу із зерном на Одещині у день памʼяті жертв Голодомору. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, знищено більшу частину українського зерна, передає УНН.
У День памʼяті жертв голодомору, коли українці вшановують мільйони людей, вбитих тоталітарним режимом, росія нанесла цинічний удар по складу із зерном на Одещині
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено покрівлю складського приміщення та знищено більшу частину українського зерна. Обійшлося без постраждалих.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.
Нагадаємо
В Україні 28 листопада вшановують жертв Голодоморів. Офіційна загальнонаціональна скорботна дата, встановлена Указом Президента України, яка відзначається щороку у четверту суботу листопада. Подія присвячена вшануванню пам'яті мільйонів українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом під час геноциду українського народу - Голодомору 1932–1933 років, а також масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.
Традиційно о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та проводиться всеукраїнська акція "Запали свічку пам'яті", коли громадяни запалюють свічки біля меморіалів і на підвіконнях власних осель.