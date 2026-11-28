Причетні до запусків "орєшніка" - військова частина, що управляє полігоном "Капустин Яр", потрапила під санкції
Київ • УНН
Санкції запроваджено проти військової частини, що обслуговує полігон Капустин Яр. Також обмеження стосуються 37 росіян і 36 компаній.
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти військової частини 15644, яка обслуговує полігон Капустин Яр, звідки росія запускає по Україні балістичні ракети проміжної дальності "Орєшнік", передає УНН з посиланням на Офіс Президента.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських розробників та виробників дронів і роботизованих систем, а також проти постачальників для підсанкційних підприємств російського ВПК
Також Зеленський ввів санкції проти 37 росіян та 36 російських компаній, які виробляють і постачають продукцію військовим підприємствам та займаються розвитком безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів.
Зокрема, санкції введені проти військової частини 15644, яка розташована у Знам'янську Астраханської області, де розташований полігон "Капустин Яр", звідки росія запускає ракети "Орєшнік", зокрема, по гаражах у Білій Церкві.
У Повітряних силах підтвердили, що рф вночі вдарила "Орєшніком" по Україні24.05.26, 10:06 • 47322 перегляди
Зазначимо, що в/ч 15664 - це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон рф (4 ДЦМП). Полігон історично використовується для випробувань балістичних, зенітних та інших ракетних систем, а також для передпускової підготовки ракетного озброєння.
Окрім випробувальної функції, Капустин Яр використовується росією як район бойового застосування: саме звідси здійснювалися пуски балістичних ракет по території України.
Загалом полігон заснували у 1946 році для випробувань ракетного озброєння. Перші запуски німецьких ракет Фау-2 (A-4) відбулися у 1947 році. У радянський і пострадянський періоди тут тестували балістичні й крилаті ракети, комплекси ППО та ПРО. У 1957–1962 роках проводили ядерні випробування, а в 1960-х роках об'єкт виконував функції космодрому.
рф використала проти України нову ракету, всі характеристики міжконтинентальної балістичної – Зеленський21.11.24, 13:53 • 17334 перегляди
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських розробників та виробників дронів і роботизованих систем, а також проти постачальників для підсанкційних підприємств російського ВПК.