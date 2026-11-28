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Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти військової частини 15644, яка обслуговує полігон Капустин Яр, звідки росія запускає по Україні балістичні ракети проміжної дальності "Орєшнік", передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських розробників та виробників дронів і роботизованих систем, а також проти постачальників для підсанкційних підприємств російського ВПК - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський ввів санкції проти 37 росіян та 36 російських компаній, які виробляють і постачають продукцію військовим підприємствам та займаються розвитком безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів.

Зокрема, санкції введені проти військової частини 15644, яка розташована у Знам'янську Астраханської області, де розташований полігон "Капустин Яр", звідки росія запускає ракети "Орєшнік", зокрема, по гаражах у Білій Церкві.

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Зазначимо, що в/ч 15664 - це 4-й Державний центральний міжвидовий полігон рф (4 ДЦМП). Полігон історично використовується для випробувань балістичних, зенітних та інших ракетних систем, а також для передпускової підготовки ракетного озброєння.

Окрім випробувальної функції, Капустин Яр використовується росією як район бойового застосування: саме звідси здійснювалися пуски балістичних ракет по території України.

Загалом полігон заснували у 1946 році для випробувань ракетного озброєння. Перші запуски німецьких ракет Фау-2 (A-4) відбулися у 1947 році. У радянський і пострадянський періоди тут тестували балістичні й крилаті ракети, комплекси ППО та ПРО. У 1957–1962 роках проводили ядерні випробування, а в 1960-х роках об'єкт виконував функції космодрому.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських розробників та виробників дронів і роботизованих систем, а також проти постачальників для підсанкційних підприємств російського ВПК.