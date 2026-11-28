Німецький оборонний концерн Rheinmetall, ймовірно, припинить проєкт із створення заводу з виробництва 155-мм снарядів в Україні. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер під час презентації в межах Capital Markets Day 27 листопада, передає УНН.

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"Щодо української сторони, то ми бачимо, що українці у сфері артилерії, особливо в сегменті малого та середнього радіусу дії, зараз багато виробляють самостійно. Вони розбудували ті виробничі потужності, які хотіли мати, власноруч. Саме тому ми, мабуть, не будемо продовжувати реалізацію нашого проєкту щодо заводу в Україні з потужністю 250 тис. снарядів, оскільки з української сторони немає прогресу - вони хочуть робити це самостійно", - сказав Паппергер.

Водночас він заявив, що, можливо, компанія надасть необхідне обладнання, щоб Україна могла самостійно виготовляти артснаряди.

Нагадаємо

Новий завод Rheinmetall у німецькому Унтерлюсі менш ніж за рік виготовив для України "п'ятизначну кількість" 155-мм артилерійських снарядів. У 2027 році підприємство планує вийти на потужність 350 тисяч боєприпасів на рік.