Колишній радник іранської делегації на переговорах щодо ядерної програми Мохаммад Маранді звинуватив Україну в організації атаки на військовий об'єкт у Кувейті, внаслідок якої загинули 2 італійські фахівці, не навівши доказів причетності Києва. Про це він заявив у соціальній мережі X, пише УНН.

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За версією Маранді, Україна нібито могла здійснити операцію "під чужим прапором", щоб продемонструвати свої військові можливості президенту США Дональду Трампу.

Колишній радник іранської делегації також стверджує, що українські військові нібито діють у різних країнах Близького Сходу, зокрема в Іраку та Сирії.

Україна прагне продемонструвати свій потенціал Трампу – заявив Маранді.

Іранське інформаційне агентство Fars також поширило твердження неназваного джерела в органах безпеки про нібито розміщення Україною тисяч безпілотників у країнах регіону. Незалежних підтверджень цієї інформації не наведено.

Кувейт та Італія звинувачують в атаці Іран

Офіційні представники Кувейту та Італії поклали відповідальність за удар по військовому об'єкту на Іран.

Водночас іранське посольство в Римі відкинуло звинувачення, заявивши про можливі операції "під чужим прапором", метою яких нібито є розширення конфлікту в Перській затоці та втягування європейських країн у протистояння.

Жодних доказів причетності України до атаки іранська сторона у наведених заявах не представила.

Внаслідок іранської атаки на військовий об'єкт у Кувейті загинули двоє італійців – ЄС відреагував