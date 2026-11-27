Двоє громадян Італії загинули внаслідок іранської атаки безпілотників на військові об'єкти в Кувейті, ще 2 людини отримали поранення. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час виступу в Сенаті, пише УНН.

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За словами міністра, серед атакованих об'єктів була радіолокаційна станція протиповітряної оборони, на якій працювали двоє італійських фахівців.

Стався потужний вибух і, на жаль, згідно з інформацією, яка надходить до нас із Кувейту, обидва наші співвітчизники загинули – заявив Таяні.

Міністерство оборони Кувейту підтвердило загибель італійців. Ще двоє постраждалих – капітан кувейтської армії та громадянин Пакистану – отримали поранення.

У Євросоюзі закликали посилити тиск на Іран

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на загибель громадян Італії, закликавши посилити міжнародний тиск на Тегеран.

Ми повинні посилити тиск на Іран, щоб покласти край цим неприйнятним атакам проти його сусідів і наших партнерів у Перській затоці – наголосила очільниця Єврокомісії.

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