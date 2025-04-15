Сі Цзіньпін звільнив генерала Хе Вейдонга в рамках боротьби з корупцією у Народно-визвольній армії Китаю. Це стало першим за 60 років випадком звільнення чиновника такого високого рангу.
Іран розробляє нові безпілотні системи і будує бази для захисту від США та їх союзників. Країна активно розвиває можливості БпЛА, ставши великим експортером, зокрема до росії.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Влада Пакистану планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити інвестиції та стимулювати економіку. Країна прагне створити нормативну базу для цифрових активів.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
Військові Пакистану звільнили понад 300 пасажирів поїзда, захопленого угрупованням БАВ. Під час операції загинули заручники та бойовики, триває пошук зниклих.
Озброєні бойовики захопили потяг з понад 450 пасажирами в пакистанській провінції Белуджистан. Під час нападу було поранено машиніста, всі пасажири залишаються в заручниках.
IQAir опублікувала щорічний звіт про якість повітря у світі. Найбільш забруднені міста знаходяться в Азії, а перше українське місто - Стрий - посіло 234 місце у рейтингу.
Адміністрація Трампа планує запровадити нові обмеження на в'їзд до США, які можуть торкнутися громадян Афганістану та Пакистану. Заборона може ускладнити в'їзд тисячам афганців, які отримали спеціальні візи через співпрацю з США.
Терорист-смертник підірвав автомобіль біля казарм у місті Банну, після чого відбувся штурм бойовиків. В результаті теракту загинули 9 цивільних осіб, включаючи трьох дітей, шестеро нападників були ліквідовані.
У Равалпінді затримали пару за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки-покоївки, яка померла від множинних травм. Попереднє розслідування показало, що дівчинку катували через підозру в крадіжці шоколаду.
9 лютого світ відзначає Міжнародний день стоматолога, День піци та День народження волейболу. Також у другу неділю лютого святкують Всесвітній день шлюбу та День молитви за людей з аутизмом.
Вчені перевели "Годинник Судного дня" на 89 секунд до опівночі, що є найближчим показником до катастрофи за 78 років існування проєкту. Причиною стала напруженість міжнародної обстановки.
54-річний працівник BND Томас Б. виявлений мертвим у своїй квартирі в Ісламабаді після двох днів відсутності. На тілі знайдені сліди крові, хоча офіційна причина смерті досі не встановлена.
Сили Талібану атакували "кілька точок" на території Пакистану у відповідь на попередні авіаудари. Атака була здійснена з південно-східного напрямку Афганістану, деталі про втрати не розголошуються.
Внаслідок бомбардування Пакистаном провінції Пактіка в Афганістані загинуло 46 людей. Переважно жінки і діти. Талібан пообіцяв помститися за атаку та захищати свій суверенітет.
Іран заперечив інформацію путіна щодо евакуації 4 тисяч іранських військових із Сирії. Насправді евакуювали меншу кількість дипломатів та радників з різних країн, використовуючи як російські, так і іранські літаки.
На залізничній станції в Кветті стався вибух, унаслідок якого загинули 24 людини і понад 40 дістали поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе сепаратистське угруповання BLA.
На швейній фабриці в Карачі охоронець поранив двох громадян Китаю, один з них у важкому стані. Інцидент стався після серії нападів на китайських громадян у Пакистані, що викликало занепокоєння Пекіна.
Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.
Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.
У пакистанському місті Карачі стався вибух поблизу міжнародного аеропорту. Загинули двоє людей, 10 отримали поранення, постраждали автомобілі та мотоцикли. Влада вважає, що це була атака проти іноземців.
Україна запустила міжнародний цифровий продукт uResidency для реєстрації бізнесу іноземцями без фізичної присутності. Програма доступна для 4 країн, пропонує 5% податок та автоматичну звітність.
Шість мігрантів загинули, десять поранені внаслідок стрілянини військового патруля в Мексиці. Інцидент стався під час спроби зупинити групу з 33 мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.
Російська компанія підписала угоду про бартерний обмін з пакистанською Meskay + Femtee. Росія експортуватиме нут і сочевицю в обмін на мандарини і рис, уникаючи грошових переказів через західні санкції.
У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах росії.
У Пакістані розбився чартерний гелікоптер з російськими пілотами на борту. 6 людей загинули, 8 отримали травми. Всього на борту було близько 14 пасажирів.
Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.
Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.
На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.