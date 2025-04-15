Китай збирається створити з країнами Глобального Півдня групу "Друзів миру" для досягнення миру в Україні

Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.