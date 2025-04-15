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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2248 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Пакистан планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити іноземні інвестиції

Влада Пакистану планує легалізувати криптовалюту, щоб залучити інвестиції та стимулювати економіку. Країна прагне створити нормативну базу для цифрових активів.

Новини Світу • 20 березня, 11:07 • 9432 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

У Пакистані звільнили понад 300 заручників після захоплення поїзда

Військові Пакистану звільнили понад 300 пасажирів поїзда, захопленого угрупованням БАВ. Під час операції загинули заручники та бойовики, триває пошук зниклих.

Новини Світу • 13 березня, 01:59 • 11655 перегляди

В Пакистані бойовики захопили 450 пасажирів потягу

Озброєні бойовики захопили потяг з понад 450 пасажирами в пакистанській провінції Белуджистан. Під час нападу було поранено машиніста, всі пасажири залишаються в заручниках.

Суспільство • 11 березня, 12:08 • 19036 перегляди

Названо найбрудніші міста світу: де опинилися українські населені пункти

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Суспільство • 11 березня, 08:53 • 32410 перегляди

США можуть запровадити нову заборону на поїздки: Афганістан і Пакистан під загрозою

Адміністрація Трампа планує запровадити нові обмеження на в'їзд до США, які можуть торкнутися громадян Афганістану та Пакистану. Заборона може ускладнити в'їзд тисячам афганців, які отримали спеціальні візи через співпрацю з США.

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Смертник атакував військові казарми в Пакистані: 9 людей загинуло, десятки поранені

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У Равалпінді затримали пару за підозрою у вбивстві 13-річної дівчинки-покоївки, яка померла від множинних травм. Попереднє розслідування показало, що дівчинку катували через підозру в крадіжці шоколаду.

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Суспільство • 9 лютого, 04:30 • 33907 перегляди

"Годинник Судного дня" знову перевели: скільки залишилось до апокаліпсису

Вчені перевели "Годинник Судного дня" на 89 секунд до опівночі, що є найближчим показником до катастрофи за 78 років існування проєкту. Причиною стала напруженість міжнародної обстановки.

Новини Світу • 28 січня, 17:46 • 318135 перегляди

Працівника німецької розвідки знайшли мертвим у Пакистані

54-річний працівник BND Томас Б. виявлений мертвим у своїй квартирі в Ісламабаді після двох днів відсутності. На тілі знайдені сліди крові, хоча офіційна причина смерті досі не встановлена.

Новини Світу • 13 січня, 10:31 • 24476 перегляди

Таліби атакували Пакистан у відповідь на смертельні авіаудари

Сили Талібану атакували "кілька точок" на території Пакистану у відповідь на попередні авіаудари. Атака була здійснена з південно-східного напрямку Афганістану, деталі про втрати не розголошуються.

Війна • 28 грудня, 23:48 • 61582 перегляди

Афганістан засудив пакистанську атаку, яка призвела до 46 загиблих: таліби обіцяють помститися

Внаслідок бомбардування Пакистаном провінції Пактіка в Афганістані загинуло 46 людей. Переважно жінки і діти. Талібан пообіцяв помститися за атаку та захищати свій суверенітет.

Новини Світу • 25 грудня, 11:15 • 18306 перегляди

ЦПД пояснює спростування Ірану щодо евакуації бійців із Сирії

Іран заперечив інформацію путіна щодо евакуації 4 тисяч іранських військових із Сирії. Насправді евакуювали меншу кількість дипломатів та радників з різних країн, використовуючи як російські, так і іранські літаки.

Новини Світу • 23 грудня, 10:15 • 16490 перегляди

Смертник влаштував теракт на залізничному вокзалі в Пакистані: десятки загиблих і поранених

На залізничній станції в Кветті стався вибух, унаслідок якого загинули 24 людини і понад 40 дістали поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе сепаратистське угруповання BLA.

Новини Світу • 9 листопада, 09:13 • 21218 перегляди

У Пакистані охоронець відкрив стрілянину по громадянах Китаю

На швейній фабриці в Карачі охоронець поранив двох громадян Китаю, один з них у важкому стані. Інцидент стався після серії нападів на китайських громадян у Пакистані, що викликало занепокоєння Пекіна.

Новини Світу • 5 листопада, 14:00 • 16870 перегляди

Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС – Bild

Індія блокує вступ Туреччини до БРІКС через її тісні стосунки з Пакистаном. Ердоган прагне приєднатися до альянсу для зміцнення "стратегічної автономії" та демонстрації свого впливу на міжнародній арені.

Новини Світу • 24 жовтня, 21:53 • 20360 перегляди
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Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки

Мінцифри поділилося першими результатами впровадження програми електронного резидентства uResidency. Відомство планує розширити функції для е-резидентів та залучити нові країни до участі в програмі.

Економіка • 8 жовтня, 10:55 • 108759 перегляди

У пакистанському місті Карачі поблизу міжнародного аеропорту стався вибух: загинули дві людини

У пакистанському місті Карачі стався вибух поблизу міжнародного аеропорту. Загинули двоє людей, 10 отримали поранення, постраждали автомобілі та мотоцикли. Влада вважає, що це була атака проти іноземців.

Новини Світу • 7 жовтня, 03:53 • 19803 перегляди

В Україні запустили uResidency: зареєстровано вже понад 200 заяв

Україна запустила міжнародний цифровий продукт uResidency для реєстрації бізнесу іноземцями без фізичної присутності. Програма доступна для 4 країн, пропонує 5% податок та автоматичну звітність.

Економіка • 3 жовтня, 12:22 • 15207 перегляди

Мексиканські солдати вбили 6 мігрантів під час стрілянини на кордоні

Шість мігрантів загинули, десять поранені внаслідок стрілянини військового патруля в Мексиці. Інцидент стався під час спроби зупинити групу з 33 мігрантів, які намагалися втекти на пікапі.

Новини Світу • 2 жовтня, 22:31 • 18237 перегляди

Сочевиця в обмін на мандарини: росія вимушено перейшла на бартерну торгівлю з Пакистаном

Російська компанія підписала угоду про бартерний обмін з пакистанською Meskay + Femtee. Росія експортуватиме нут і сочевицю в обмін на мандарини і рис, уникаючи грошових переказів через західні санкції.

Новини Світу • 1 жовтня, 11:31 • 12242 перегляди

У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи

У краснодарському краї, ростовській та воронезькій областях рф пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові та енергетичні об'єкти в кількох регіонах росії.

Новини Світу • 29 вересня, 02:37 • 30929 перегляди

В Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти

У Пакістані розбився чартерний гелікоптер з російськими пілотами на борту. 6 людей загинули, 8 отримали травми. Всього на борту було близько 14 пасажирів.

Новини Світу • 28 вересня, 12:30 • 28281 перегляди

Угорщина підтримала китайську ініціативу "Друзі миру" щодо врегулювання війни в Україні

Угорщина приєднається до ініціативи "Друзі миру" разом з 14 іншими країнами. Група, очолювана Китаєм та Бразилією, має на меті сприяти мирному врегулюванню конфлікту в Україні через переговори.

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Китай збирається створити з країнами Глобального Півдня групу "Друзів миру" для досягнення миру в Україні

Китай, Пакистан та інші країни "Глобального Півдня" формують групу "Друзі миру" для врегулювання кризи в Україні. Це відкрита платформа для інклюзивного діалогу, що прагне відігравати конструктивну роль у вирішенні конфлікту.

Політика • 27 вересня, 09:59 • 14501 перегляди

26 вересня: День альпаки, День народження грамофона

На думку вчених, пращури альпак з’явилися на нашій планеті близько 45 мільйонів років тому. Одомашнили цих тварин індіанці Перу близько шести тисяч років тому.

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