У рф на військових маневрах відпрацювали захоплення територій і створення "зони безпеки" за межами країни

росія в межах військових навчань "Центр-2026", що проводить за участю у тому числі Китаю, відпрацювали "створення зони безпеки" на території сусідньої держави. Про це повідомляють "Важные истории", пише УНН.

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До навчань рф залучили менше підрозділів, ніж раніше. Навчання відбуваються з 28 жовтня до 3 жовтня. У них беруть участь 47 тис. осіб та 2 тис. одиниць озброєння, 90 літальних апаратів, 77 кораблів та суден. Шість країн – білорусь, Китай, Киргизстан, Монголія, Пакистан, Таджикистан – направили свої військові контингенти, Казахстан та Конго присутні в ролі оперативних груп.

До навчань залучили підрозділи, які не беруть участі у війні в Україні, зазначили у кремлі. Ймовірно, тому в них беруть участь значно менше військовослужбовців, ніж попередні рази, зазначає видання.

До цього аналогічні навчання проходили у 2019 та 2015 роках, у них брали участь 128 тис. та 95 тис. військовослужбовців відповідно.

"У межах навчань відпрацювали не лише відбиття удару, а й захоплення чужих територій", пише видання.

"Головною метою навчання є вдосконалення навичок керівного складу штабів усіх рівнів в управлінні військами при відображенні зовнішньої агресії", - заявив глава кремля володимир путін, який, за даними кремля, відвідав навчання.

Усі завдання вирішуються з урахуванням досвіду ведення війни в Україні, наголосив він.

Офіційно під час навчань тренують відбиття агресії на центральноазійському напрямі та забезпечення безпеки у Каспійському регіоні, пише видання.

При цьому заступник міністра оборони росії юнус-бек євкуров, повідомляючи путіну про перебіг навчань, повідомив, що війська не тільки відпрацьовують відбиття удару, але і "створення зони безпеик на суміжних територіях".

"Коаліційне угруповання військ сил відбиває головний удар на південно-уральському напрямку, відновило становище, веде вже з 2 жовтня наступальні дії зі звільнення захопленої території та створення зони безпеки на суміжній території", - розповів він.

Навчання, зазначає видання, відбуваються на тлі безпрецедентного погіршення відносин росії та країн Європи. Цього тижня стало відомо, що росія направила в НАТО неформальний меморандум, в якому погрожувала застосувати ядерну зброю, якщо альянс спробує влаштувати блокаду Калінінградської області.

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"Це перший випадок із часів холодної війни, коли росія загрожує нам таким чином. Тому це серйозно", - сказало високопоставлене джерело Reuters у міноборони однієї з країн Європи.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що навчання планове і не пов'язане з викликами біля російських кордонів.

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