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Ракетний комплекс "Тор"

Вночі в російській калузі прогриміли вибухи, росіяни повідомляють про влучання БПЛА

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

У калузі пролунали вибухи під час атаки БПЛА та роботи ППО. Пошкоджено вікна й балкони щонайменше кількох багатоповерхівок.

Вночі в російській калузі прогриміли вибухи, росіяни повідомляють про влучання БПЛА

У російській калузі вранці 3 жовтня пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників та роботи ППО. Місцеві жителі повідомляють про пошкодження кількох житлових будинків, а OSINT-аналітики встановили адреси частини з них, повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Протягом ночі у калузькій області кілька разів оголошували найвищий рівень небезпеки через безпілотники. Близько 5:00 місцеві канали почали повідомляти про проліт дронів та роботу російської ППО, після чого з'явилася інформація про пошкодження багатоповерхівок.

На оприлюднених фото та відео видно вибиті вікна та пошкоджені балкони. OSINT-аналіз ASTRA підтвердив пошкодження житлового комплексу "Омега" на 3-му Академічному проїзді.

Жителі скаржаться, що не було повітряної тривоги

Також пошкодження зафіксували у будинках на мінській вулиці. На кадрах із місця видно наслідки щонайменше біля 2 багатоповерхівок.

Місцеві жителі у коментарях губернатору калузької області владиславу шапші скаржилися, що вибухи пролунали без попередження про повітряну тривогу. Одна з мешканок пошкодженого будинку повідомила, що вибуховою хвилею у її квартирі вибило вікна. Згодом цей коментар видалили.

Який саме об'єкт міг бути ціллю атаки, наразі невідомо. калуга розташована приблизно за 180 км від москви, у місті працює низка підприємств, частина з яких може бути пов'язана з російським військово-промисловим комплексом.

Десятки дронів, близько 10 потужних вибухів і зникло світло – "АТЕШ" повідомляє про гучну ніч у Донецьку03.10.26, 06:06 • 2490 переглядiв

Степан Гафтко

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