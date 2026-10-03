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The Guardian
Financial Times
Техніка

Десятки дронів, близько 10 потужних вибухів і зникло світло – "АТЕШ" повідомляє про гучну ніч у Донецьку

Київ • УНН

 • 168 перегляди

У Донецьку вночі повідомляли про десятки дронів, роботу ППО та близько 10 вибухів. Після атаки місто залишилося без електрики.

Десятки дронів, близько 10 потужних вибухів і зникло світло – "АТЕШ" повідомляє про гучну ніч у Донецьку
Фото ілюстративне

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти 3 жовтня пролунала серія потужних вибухів, у різних районах міста повідомляли про роботу російської ППО, а після цього зникло електропостачання. Над містом могли пролетіти десятки безпілотників, повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За інформацією агентів руху, вибухи було чути одразу в кількох районах Донецька – Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському. "АТЕШ" повідомляв про роботу ППО та стрілянину в небі.

Станом приблизно на 1:00 партизани нарахували близько 10 потужних вибухів. Також повідомлялося про активну стрілянину з кулеметів.

Над Донецьком повідомляли про десятки дронів

За даними "АТЕШ", близько 00:25 у Куйбишевському районі міста невстановлений об'єкт пролетів на дуже низькій висоті. Пізніше агенти руху заявили, що над Донецьком пролетіли десятки безпілотників.

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Гучно цієї ночі було і в сусідній тимчасово окупованій Макіївці. Там також повідомляли про появу дронів та стрілянину.

Після серії вибухів у Донецьку, за інформацією "АТЕШ", зникло світло. Інформації про конкретні уражені об'єкти та наслідки атаки наразі немає.

Крім того, протягом вечора 2 жовтня агенти "АТЕШ" повідомляли про сильний вибух у краснодарі, а близько 23:30 – про вибухи, стрілянину та роботу російської авіації в районі сочі.

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Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
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Макіївка
Донецьк