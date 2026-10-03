Міжнародна космічна станція може отримати Нобелівську премію миру, серед претендентів є і українці – AP

Фото: АР

Міжнародна космічна станція опинилася серед можливих претендентів на Нобелівську премію миру 2026 року. Експерти розглядають МКС як унікальний приклад міжнародної співпраці в умовах зростання протистояння між державами, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Лауреата премії оголосять 9 жовтня в Осло. Цього року Норвезький Нобелівський комітет отримав 287 номінацій, понад чверть із яких припадає на організації.

Директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Хокон Єрльов включив МКС до свого переліку можливих претендентів. На його думку, проєкт залишається рідкісним символом глобальної співпраці в період, коли держави дедалі частіше зосереджуються на власних національних інтересах.

Серед можливих претендентів є представник України

До переліку Єрльова також потрапили український правозахисник Микола Кулеба та організація Save Ukraine, яка займається поверненням і захистом українських дітей.

Іранську лауреатку Нобелівської премії миру Мохаммаді перевели до лікарні в Тегерані

Серед інших можливих претендентів експерт назвав президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Канади Марка Карні, Суданські кімнати екстреного реагування та Комітет захисту журналістів.

Також серед потенційних кандидатів називають Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

Водночас прогнози щодо Нобелівської премії залишаються спекулятивними. Офіційний список номінантів Нобелівський комітет не оприлюднює, тому остаточно ім'я лауреата стане відоме лише 9 жовтня.

Завершував війну з Іраном щонайменше 38 разів: Хантер Байден "номінував" Трампа на Нобелівську премію миру