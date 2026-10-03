Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP

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Международная космическая станция оказалась среди возможных претендентов на Нобелевскую премию мира 2026 года. Эксперты рассматривают МКС как уникальный пример международного сотрудничества в условиях роста противостояния между государствами, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Лауреата премии объявят 9 октября в Осло. В этом году Норвежский нобелевский комитет получил 287 номинаций, более четверти из которых приходится на организации.

Директор Института исследования проблем мира в Осло Хокон Ерльов включил МКС в свой перечень возможных претендентов. По его мнению, проект остается редким символом глобального сотрудничества в период, когда государства все чаще сосредотачиваются на собственных национальных интересах.

Среди возможных претендентов есть представитель Украины

В перечень Ерльова также вошли украинский правозащитник Николай Кулеба и организация Save Ukraine, которая занимается возвращением и защитой украинских детей.

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Среди других возможных претендентов эксперт назвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Марка Карни, Суданские комнаты экстренного реагирования и Комитет защиты журналистов.

Также среди потенциальных кандидатов называют Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

В то же время прогнозы относительно Нобелевской премии остаются спекулятивными. Официальный список номинантов Нобелевский комитет не обнародует, поэтому окончательно имя лауреата станет известно только 9 октября.

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