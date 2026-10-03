$44.830.1550.700.02
ukenru
00:56 • 1660 просмотра
США не запретят экспорт дизельного топлива в Европу — утверждает Урсула фон дер Ляйен
00:18 • 4162 просмотра
РФ запугивает Европу угрозами из-за Калининграда, чтобы посеять панику и ослабить поддержку Украины — Кубилюс
23:38 • 6354 просмотра
Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP
22:56 • 9554 просмотра
"То, что обещают Украине, — ложь": премьер-министр Албании высказался о вступлении в ЕС
22:18 • 10575 просмотра
Саудовская Аравия готовит масштабное наступление на хуситов с привлечением более 100 тысяч военнослужащих
21:57 • 10967 просмотра
После российских ударов Киев окутали дым и сажа: воздух становится опасным для горожан — BILD
20:57 • 12317 просмотра
Администрация Трампа решила продлить защиту для около 101 тысячи украинцев в США — СМИ
20:14 • 12835 просмотра
Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 35 оккупантов и уничтожили 170 дронов — Генштаб
19:35 • 13943 просмотра
Американо-украинский инвестфонд заключил первую сделку в сфере "важнейших минералов" — СМИ
2 октября, 19:16 • 9652 просмотра
В МИД Украины не получали от иностранных посольств сообщений о планах покидать Киев — Тихий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
74%
758мм
Популярные новости
G7 высвободит 100 миллионов баррелей нефти из-за роста цен2 октября, 15:33 • 4232 просмотра
SKYLERR сказала «да» Евгению Пронину и показала фото с помолвкиVideo2 октября, 18:09 • 13394 просмотра
В Нидерландах и Бельгии одна из сетей приостановила продажу умных очков Meta — чего опасаются19:56 • 11705 просмотра
Парень Джипси Роуз Бланшар умер в свой 34-й день рождения21:05 • 9006 просмотра
Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений22:05 • 6116 просмотра
публикации
Откаты через благотворительные фонды: БЭБ расследует аферу при закупке медоборудования, в которой фигурирует НМУ им. Богомольца2 октября, 12:36 • 33340 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 39627 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 53921 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 45973 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 69545 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Андрюс Кубилюс
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменциейPhoto01:06 • 424 просмотра
Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка00:06 • 1724 просмотра
Майкл Дуглас после 40 лет отрицаний признался в тайном романе с Кэтлин ТёрнерPhoto23:06 • 3522 просмотра
Илон Маск внезапно расстался с матерью четверых своих детей после более чем 5 лет отношений22:05 • 6116 просмотра
Парень Джипси Роуз Бланшар умер в свой 34-й день рождения21:05 • 9006 просмотра
Актуальное
Бильд
Отопление
Хранитель
Фильм
Ми-8

Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP

Киев • УНН

 • 6348 просмотра

МКС, Николай Кулеба и Save Ukraine вошли в список возможных претендентов на Нобелевскую премию мира 2026 года. Лауреата объявят 9 октября.

Международная космическая станция может получить Нобелевскую премию мира, среди претендентов есть и украинцы — AP
Фото: AP

Международная космическая станция оказалась среди возможных претендентов на Нобелевскую премию мира 2026 года. Эксперты рассматривают МКС как уникальный пример международного сотрудничества в условиях роста противостояния между государствами, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Лауреата премии объявят 9 октября в Осло. В этом году Норвежский нобелевский комитет получил 287 номинаций, более четверти из которых приходится на организации.

Директор Института исследования проблем мира в Осло Хокон Ерльов включил МКС в свой перечень возможных претендентов. По его мнению, проект остается редким символом глобального сотрудничества в период, когда государства все чаще сосредотачиваются на собственных национальных интересах.

Среди возможных претендентов есть представитель Украины

В перечень Ерльова также вошли украинский правозащитник Николай Кулеба и организация Save Ukraine, которая занимается возвращением и защитой украинских детей.

Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Мохаммади перевели в больницу в Тегеране11.05.26, 01:50 • 3807 просмотров

Среди других возможных претендентов эксперт назвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Канады Марка Карни, Суданские комнаты экстренного реагирования и Комитет защиты журналистов.

Также среди потенциальных кандидатов называют Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

В то же время прогнозы относительно Нобелевской премии остаются спекулятивными. Официальный список номинантов Нобелевский комитет не обнародует, поэтому окончательно имя лауреата станет известно только 9 октября.

Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира03.07.26, 03:53 • 16166 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Международный суд ООН
Осло
Дональд Трамп