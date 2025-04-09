Ножевое нападение в Осло: есть один раненый, двое подозреваемых задержаны

Двое молодых людей были задержаны полицией в Осло после того, как один человек был ранен в результате нападения с ножом - это уже третий подобный инцидент с применением ножей в городе за последние два дня.