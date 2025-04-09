путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
В Осло началась встреча Зеленского и Стере. Они обсудят гарантии безопасности, поставки F-16, артиллерии, инвестиции в производство оружия и совместный европейский план.
Норвежский парламент увеличил помощь Украине с 1,4 до 3,2 млрд долларов на 2024 год. Часть средств направят на производство украинских дронов и систем ПВО.
Власти Осло запретили использование одноразовых стаканчиков, которых ежегодно использовали около 3 млн. Город планирует внедрить систему многоразовых контейнеров с автоматами возврата и залогом.
Мариус Борг Хойби, сын наследной принцессы Метте-Марит, был освобожден из-под стражи после обвинений в изнасиловании. Полиция Осло продолжает расследование и сообщает о другом деле, связанном с сексуальными преступлениями.
В Осло задержали 20-летнего охранника посольства США по подозрению в шпионаже в пользу рф и Ирана. Мужчине грозит до 13 лет заключения за передачу секретной информации.
Норвежский террорист Андерс Брейвик подал второе ходатайство об условно-досрочном освобождении. На судебное заседание он пришел с выбритой буквой «Z» на виске, уже второй раз выражая поддержку российскому вторжению в Украину.
Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит, арестовали в Осло по подозрению в изнасиловании. Это уже не первый арест 27-летнего мужчины, которому ранее выдвигали обвинения в насилии и угрозах.
Норвегия присоединится к прямому финансированию производства украинского вооружения и техники. Во время визита в Осло министр обороны Умеров договорился о новой "норвежской модели" инвестирования в оборонные технологии.
Глобальные выбросы CO₂ от ископаемого топлива вырастут на 0,8% в 2024 году, достигнув 37,4 млрд метрических тонн. Существует 50% вероятность превышения потепления на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Украинские города активно налаживают партнерство с зарубежными муниципалитетами. Это позволяет получать гуманитарную помощь, реализовывать проекты по энергоэффективности и готовиться к послевоенному восстановлению.
27-летнего Мариуса Борг Хойби, сына кронпринцессы Норвегии, арестовали по обвинению в нападении на женщину в Осло. Потерпевшую с сотрясением мозга доставили в больницу, а Мариуса освободили после 30 часов заключения.
27-летний Мариус Борг Хойби обвиняется в нанесении телесных повреждений женщине в Осло. Его продержали под стражей 30 часов и отпустили до суда, а кронпринцесса отложила поездку на Олимпиаду в Париж.
Украинские черлидеры завоевали первую в истории Украины лицензию на участие во Всемирных играх 2025 года в Чэнду, Китай, после победы в нескольких категориях на чемпионате Европы в Осло, Норвегия.
В Осло полиция задержала двух подозреваемых после нападения с ножом на 40-летнего мужчину, который получил незначительные ранения.
Двое молодых людей были задержаны полицией в Осло после того, как один человек был ранен в результате нападения с ножом - это уже третий подобный инцидент с применением ножей в городе за последние два дня.
Норвегия планирует увеличить количество военнообязанных с 9 000 до 13 500 к 2036 году, инвестируя в военный учебный центр вблизи Осло.
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.