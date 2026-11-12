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В Норвегии заявили о росте угрозы российских диверсий — какие объекты могут оказаться под ударом

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Норвежская PST ожидает роста угрозы российских диверсий в 2026 году. Вероятные цели — оборонные предприятия и энергетическая инфраструктура.

В Норвегии заявили о росте угрозы российских диверсий — какие объекты могут оказаться под ударом

В четвер норвежская служба безопасности (PST) заявила, что есть веские основания ожидать, что российские спецслужбы совершат диверсии в Норвегии в течение следующего года. В ведомстве также отметили, что угроза диверсий существенно возросла с учётом перспективы 2026 года, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что вопрос гибридной войны и диверсий на территории Европы вновь оказался в центре внимания после того, как в сентябре Германия обвинила россию в попытке атаки с помощью беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле. Это побудило страны — члены Европейского союза призвать к введению новых санкций против россии.

В заявлении PST говорится, что в Норвегии наиболее вероятными целями являются предприятия оборонной промышленности, оборонные компании, а также фирмы, предоставляющие им услуги.

Под ударом также могут оказаться объекты критической инфраструктуры, в частности энергетические объекты.

В PST сообщили, что в настоящее время не зафиксировано никаких попыток совершения диверсий против норвежских объектов.

"В то же время PST известно, что субъекты, связанные с российскими спецслужбами, проводили разведку инфраструктуры и потенциальных целей в Норвегии", — говорится в сообщении.

Норвегия усилит военное присутствие у границы с Россией и развернёт сенсоры NASAMS03.11.26, 23:28 • 3908 просмотров

Напомним

По данным СМИ, москва неоднократно отрицала свою причастность к диверсиям или операциям в рамках гибридной войны. Посольство россии в Осло не предоставило оперативного ответа на просьбу о комментарии.

Антонина Туманова

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