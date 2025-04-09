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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28526 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 42097 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трагическая новогодняя ночь в Германии: фейерверки привели к смертям и сотням арестов

Пять человек погибли в результате несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских пострадали, а в других городах были зафиксированы нападения на правоохранительные органы.

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Немецкие школы получили информацию о заложенных бомбах

12 школ в разных городах Германии получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах. Полиция проверяет помещения заведений.

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рф подозревают в закладке устройства в самолет, который вызвал пожар на складе в Британии - Guardian

Британская контртеррористическая полиция расследует причастность рф к пожару на складе DHL в Бирмингеме. Подозревают, что зажигательное устройство было заложено в посылку, доставленную самолетом.

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В Германии задержали китаянку по подозрению в работе на разведку КНР

В Лейпциге задержана гражданка Китая по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Женщина, которая работала в аэропорту, якобы передавала данные о военной технике и персонале немецкой оборонной компании.

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Германия хочет принять Олимпиаду-2040 в годовщину воссоединения

Министр внутренних дел Германии подписала предварительное соглашение о подаче заявки на Олимпиаду-2040. Правительство выделит 6,95 млн евро на подготовку, а несколько городов выразили заинтересованность в проведении Игр.

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Германия может подать заявку на проведение Олимпиады-2040 - СМИ

Федеральный кабинет министров Германии готовится утвердить декларацию о намерениях по новой олимпийской заявке. Целью является подача заявки на проведение летних Игр 2040 года, а DOSB планирует принять дальнейшие шаги в декабре.

спорт • 23 июля, 10:59 • 23717 просмотра

Сборная Турции выиграла у Австрии и пробилась в 1/4 финала ЧЕ-2024

Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

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Смертельное ДТП в Германии: вблизи Лейпцига перевернулся автобус Flixbus, погибли 4 человека, под следствием водитель

Автобус Flixbus перевернулся вблизи Лейпцига, Германия, в результате чего 4 пассажира погибли и 35 получили ранения, а водитель находится под следствием за непредумышленное убийство и убийство по неосторожности.

Новости Мира • 28 марта, 16:30 • 28799 просмотра

В Германии из-за забастовки в 11 аэропортах отменят 1100 рейсов

Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.

Новости Мира • 1 февраля, 09:03 • 25826 просмотра