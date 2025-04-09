Шестеро граждан рф похитили около 100 кг черемши в лесу под Лейпцигом, нанеся ущерб на несколько тысяч евро. Двое из подозреваемых ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное преступление.
Пять человек погибли в результате несчастных случаев с фейерверками в новогоднюю ночь в Германии. В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских пострадали, а в других городах были зафиксированы нападения на правоохранительные органы.
12 школ в разных городах Германии получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах. Полиция проверяет помещения заведений.
Британская контртеррористическая полиция расследует причастность рф к пожару на складе DHL в Бирмингеме. Подозревают, что зажигательное устройство было заложено в посылку, доставленную самолетом.
В Берлине осудили 80-летнего бывшего офицера "Штази" за убийство поляка на границе ГДР в 1974 году. Пенсионер получил 10 лет заключения за расстрел 38-летнего мужчины, который пытался бежать на Запад.
В Лейпциге задержана гражданка Китая по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Женщина, которая работала в аэропорту, якобы передавала данные о военной технике и персонале немецкой оборонной компании.
Министр внутренних дел Германии подписала предварительное соглашение о подаче заявки на Олимпиаду-2040. Правительство выделит 6,95 млн евро на подготовку, а несколько городов выразили заинтересованность в проведении Игр.
Федеральный кабинет министров Германии готовится утвердить декларацию о намерениях по новой олимпийской заявке. Целью является подача заявки на проведение летних Игр 2040 года, а DOSB планирует принять дальнейшие шаги в декабре.
Турция победила Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.
Автобус Flixbus перевернулся вблизи Лейпцига, Германия, в результате чего 4 пассажира погибли и 35 получили ранения, а водитель находится под следствием за непредумышленное убийство и убийство по неосторожности.
Более 1100 рейсов будет отменено в 11 немецких аэропортах 1 февраля из-за забастовки работников аэропортов.