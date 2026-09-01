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Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян

Киев • УНН

 • 6232 просмотра

Берлин возложил на Москву ответственность за дрон со взрывчаткой возле украинского самолёта в Лейпциге. Германия усилит контроль для россиян.

Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян

Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну, передает УНН со ссылкой на Bild и DW.

Детали

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль дали пресс-конференцию, на которой изложили результаты расследования инцидента в аэропорту Лейпцига, где в ночь на 5 августа был обнаружен дрон со взрывчаткой рядом с украинским военно-транспортным самолетом.

Как заявил министр внутренних дел Александр Добриндт, исполнители и организаторы "гибридной атаки" действовали "по поручению российских государственных структур": "Совместное полицейское расследование, характер преступления и данные разведслужб подтверждают ответственность России за попытку удара в аэропорту Лейпцига".

"Мы исходим из того, что Германия — цель дальнейших гибридных атак россии", — добавил Добриндт. Он также заявил, что россия имеет "готовность причинить более серьезный ущерб".

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль также выдвинул обвинения против россии и владимира путина — "российское руководство сознательно решило еще существеннее ухудшить наши и без того крайне напряженные отношения".

Вадефуль также подтвердил солидарность Германии с Украиной и готовность защищаться от противников, которые хотят посеять неуверенность. По его словам, правительство будет затруднять проведение дальнейших гибридных операций России в Германии и Европе.

Добавим

По данным DW, во время пресс-конференции стало известно, что российское консульство в Бонне будет закрыто, а договор о Российском доме в Берлине расторгнут.

Кроме того, Германия усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.

Контекст

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".

Впоследствии немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.

Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит россии.

Как сообщали СМИ, Мерц планирует прямо объявить россию ответственной за дрон со взрывчаткой в городе Лейпциг.

Антонина Туманова

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