Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Киев • УНН
Берлин возложил на Москву ответственность за дрон со взрывчаткой возле украинского самолёта в Лейпциге. Германия усилит контроль для россиян.
Германия прямо обвинила рф в организации атаки дронов на аэропорт Лейпцига в ночь на 5 августа. Берлин усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну, передает УНН со ссылкой на Bild и DW.
Детали
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль дали пресс-конференцию, на которой изложили результаты расследования инцидента в аэропорту Лейпцига, где в ночь на 5 августа был обнаружен дрон со взрывчаткой рядом с украинским военно-транспортным самолетом.
Как заявил министр внутренних дел Александр Добриндт, исполнители и организаторы "гибридной атаки" действовали "по поручению российских государственных структур": "Совместное полицейское расследование, характер преступления и данные разведслужб подтверждают ответственность России за попытку удара в аэропорту Лейпцига".
"Мы исходим из того, что Германия — цель дальнейших гибридных атак россии", — добавил Добриндт. Он также заявил, что россия имеет "готовность причинить более серьезный ущерб".
Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль также выдвинул обвинения против россии и владимира путина — "российское руководство сознательно решило еще существеннее ухудшить наши и без того крайне напряженные отношения".
Вадефуль также подтвердил солидарность Германии с Украиной и готовность защищаться от противников, которые хотят посеять неуверенность. По его словам, правительство будет затруднять проведение дальнейших гибридных операций России в Германии и Европе.
Добавим
По данным DW, во время пресс-конференции стало известно, что российское консульство в Бонне будет закрыто, а договор о Российском доме в Берлине расторгнут.
Кроме того, Германия усилит пограничный контроль при въезде российских граждан в страну.
Контекст
В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон с детонатором рядом с украинским самолетом "Антонов".
Впоследствии немецкие власти заявили, что расследуют инцидент как возможную диверсию, а министр внутренних дел назвал это гибридной атакой.
Кроме того, сообщалось, что разведка США установила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским Ан-124, принадлежит россии.
Как сообщали СМИ, Мерц планирует прямо объявить россию ответственной за дрон со взрывчаткой в городе Лейпциг.