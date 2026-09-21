21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника

Ежегодно 21 сентября мир отмечает Международный день мира — дату, посвящённую идее отказа от насилия, прекращения вооружённых конфликтов и поиску путей мирного урегулирования споров. Этот день учредила Организация Объединённых Наций (ООН) более четырёх десятилетий назад, и постепенно он стал одной из ключевых международных дат, связанных с вопросами безопасности, прав человека и культуры мира.

В 2026 году Международный день мира проходит под лозунгом "Инвестируй в мир: для каждого, повсюду, каждый день". Подробнее об истории и значении праздника рассказывает УНН.

Международный день мира: история становления даты

Решение об учреждении Международного дня мира Генеральная ассамблея ООН приняла в 1981 году. Соответствующая резолюция 36/67 предусматривала проведение дня, посвящённого укреплению идеалов мира как внутри государств, так и в отношениях между ними. А впервые Международный день мира отметили в сентябре 1982 года. Изначально дата не была фиксированной: её отмечали в третий вторник сентября, когда в Нью-Йорке традиционно начиналась очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН.

Такой формат действовал почти два десятилетия. В 2001 году Генассамблея приняла ещё одну резолюцию — 55/282, после чего за Международным днём мира закрепили постоянную дату 21 сентября. С тех пор в этот день также проводят образовательные и общественные кампании, посвящённые толерантности, противодействию дискриминации, защите прав человека и развитию культуры диалога.

Мероприятия ко Дню мира и традиционные акции

В разных странах формат, в котором отмечают Международный день мира, отличается. Органы власти, международные и общественные организации, учебные заведения и волонтёрские объединения проводят конференции, лекции, дискуссии, благотворительные кампании, культурные мероприятия и акции солидарности.

Так, одной из устойчивых традиций Дня мира стала минута молчания в полдень по местному времени. Она посвящена памяти людей, погибших в результате войн и других вооружённых конфликтов, а также поддержке тех, кто продолжает жить в условиях боевых действий.

Отдельный обычай существует в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке: там проводят церемонию возле Колокола мира. В 1954 году его ООН подарила Ассоциация Организации Объединённых Наций Японии. Колокол изготовили из монет и медалей, которые собирали представители разных стран. Всего для его создания использовали пожертвования людей и организаций из более чем 60 государств. На колоколе выгравировано послание с призывом к миру во всём мире. Генеральный секретарь ООН звонит в Колокол мира во время специальной церемонии и обращается к международному сообществу с призывом к прекращению конфликтов.

В 2026 году такая церемония состоялась 9 сентября, накануне начала 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Нынешняя кампания подчёркивает, что ответственность за мир не ограничивается действиями государств или дипломатов. ООН обращает внимание на роль местных общин, волонтёров, миротворцев, общественных организаций и людей, которые работают над предотвращением насилия и помогают пострадавшим от конфликтов.

Всемирный день мира: интересные факты и символы

Одним из самых узнаваемых символов мира в мире остаётся белый голубь, которого часто изображают с оливковой ветвью в клюве. Образ голубя как символа мира имеет древнюю историю, а в XX веке стал широко использоваться в международных антивоенных и миротворческих кампаниях. Оливковая ветвь также ассоциируется с примирением. Она присутствует и на официальной эмблеме Организации Объединённых Наций: карту мира на ней окружают две оливковые ветви, символизирующие стремление к миру.

Интересно также, что Международный день мира 21 сентября иногда путают со Всемирным днём мира, который Католическая церковь отмечает 1 января. Всемирный день мира учредил Папа Павел VI, и впервые его отметили 1 января 1968 года. К этой дате Папа Римский традиционно публикует специальное послание, посвящённое войнам, социальной справедливости, правам человека, международной безопасности и другим глобальным вызовам.

Напротив, 21 сентября — это официальный Международный день мира, установленный Генеральной ассамблеей ООН и признанный на международном уровне.