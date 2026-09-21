рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили

россия в ночь на 21 сентября запустила по Украине 172 дрона, 147 из них и одна "Бандероль" были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 сентября (с 18:00 20 сентября) противник атаковал 172 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т" с направлений: Белгород, Шаталово, Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 147 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и 1 "Бандероль"/"Дань-Т" — сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

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