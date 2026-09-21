"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина

По предварительным результатам выборов в Госдуму «Единая Россия», вероятно, сохранит конституционное большинство, что позволит ей самостоятельно принимать в нижней палате федеральные конституционные законы и ряд других решений, для которых требуются две трети голосов депутатов. Партия в настоящее время претендует более чем на 300 из 450 мандатов, свидетельствуют данные российского ЦИК и подсчеты российских СМИ, пишет УНН.

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По последним предварительным результатам «Единая Россия» получает около 58% голосов по федеральному списку, а ее кандидаты лидируют в подавляющем большинстве одномандатных округов. Точное распределение мандатов станет известно после завершения подсчета голосов.

Госдума состоит из 450 депутатов, поэтому для конституционного большинства партии необходимо контролировать не менее 300 мандатов — две трети палаты. По предварительным подсчетам, «Единая Россия» преодолевает этот порог с запасом.

Что дает конституционное большинство в РФ

Главное отличие от обычного парламентского большинства заключается в том, что «Единой России» не понадобятся голоса других фракций в Госдуме для принятия федеральных конституционных законов — для этого необходимы как минимум две трети голосов депутатов.

Такое же количество голосов в Госдуме необходимо для преодоления президентского вето на федеральный закон, хотя для этого также требуется соответствующее большинство в Совете Федерации.

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Конституционное большинство также позволяет фракции самостоятельно обеспечить необходимые две трети голосов Госдумы на этапе рассмотрения поправок к главам 3–8 Конституции РФ. Однако сама Госдума не может единолично изменить Конституцию: такие поправки также требуют одобрения тремя четвертями Совета Федерации и законодательными органами не менее двух третей регионов.

Таким образом, конституционное большинство существенно усиливает контроль «Единой России» над Госдумой и позволяет пропутинской партии проводить через нижнюю палату даже те решения, для которых обычного большинства в 226 голосов недостаточно. В то же время это не дает партии единоличного контроля над всей процедурой изменения Конституции или принятия федеральных конституционных законов, поскольку для них предусмотрено участие Совета Федерации и, в зависимости от процедуры, других органов власти.

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