В рф подсчитали более 83% голосов на выборах в Госдуму: предварительные результаты
Киев • УНН
В рф обработали 83,52% протоколов выборов в Госдуму. «Единая Россия» лидирует с 57,82% и побеждает в 208 округах.
В России обработано 83,52% протоколов на выборах в Госдуму, по предварительным данным ЦИК РФ, «Единая Россия» набирает 57,82% голосов по федеральному списку. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на данные российского Центризбиркома, пишет УНН.
Детали
Второе место занимает КПРФ с 13,84% голосов. ЛДПР получает 8,77%, а партия «Новые люди» — 7,07%.
«Справедливая Россия» пока не преодолевает необходимый для прохождения в Госдуму 5-процентный барьер — партия набирает 4,99%.
«Единая Россия» лидирует и в одномандатных округах
Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов.
Представители КПРФ и «Справедливой России», а также самовыдвиженцы лидируют в 4 округах каждый. Кандидаты от ЛДПР побеждают в 2 округах, еще в одном лидирует представитель партии «Родина».
Окончательные результаты выборов пока не установлены. ЦИК РФ должен определить общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября