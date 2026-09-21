В рф подсчитали более 83% голосов на выборах в Госдуму: предварительные результаты

В России обработано 83,52% протоколов на выборах в Госдуму, по предварительным данным ЦИК РФ, «Единая Россия» набирает 57,82% голосов по федеральному списку. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на данные российского Центризбиркома, пишет УНН.

Детали

Второе место занимает КПРФ с 13,84% голосов. ЛДПР получает 8,77%, а партия «Новые люди» — 7,07%.

«Справедливая Россия» пока не преодолевает необходимый для прохождения в Госдуму 5-процентный барьер — партия набирает 4,99%.

«Единая Россия» лидирует и в одномандатных округах

Кандидаты от «Единой России» лидируют в 208 из 225 одномандатных округов.

Представители КПРФ и «Справедливой России», а также самовыдвиженцы лидируют в 4 округах каждый. Кандидаты от ЛДПР побеждают в 2 округах, еще в одном лидирует представитель партии «Родина».

Окончательные результаты выборов пока не установлены. ЦИК РФ должен определить общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября