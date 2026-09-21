Сикорский сообщил, сколько мощностей РФ уничтожила Украина, и пригрозил россиянам самолётами

Украина уже уничтожила от 30% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, несмотря на то, что не может применять боевую авиацию над российской территорией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН.

По словам Сикорского, эффективность украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре он использовал как аргумент для сдерживания Москвы. Польский министр подчеркнул превосходство стран НАТО в боевой авиации.

Глава польского МИД заявил, что непосредственно предупреждал российскую сторону о возможном ответе в случае агрессии.

Я сказал россиянам с целью сдерживания: будьте осторожны, потому что у нас больше боевых самолетов, чем у вас. Мы ответим как в обороне, так и в наступлении