Сикорский сообщил, сколько мощностей РФ уничтожила Украина, и пригрозил россиянам самолётами
Киев • УНН
Радослав Сикорский заявил, что Украина уничтожила 30–40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Он также пригрозил Москве ответом авиацией НАТО.
Украина уже уничтожила от 30% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, несмотря на то, что не может применять боевую авиацию над российской территорией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН.
Детали
По словам Сикорского, эффективность украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре он использовал как аргумент для сдерживания Москвы. Польский министр подчеркнул превосходство стран НАТО в боевой авиации.
Украина, не имея возможности применять авиацию над РФ, уже уничтожила 30–40% ее нефтеперерабатывающих мощностей
Сикорский предостерег Россию
Глава польского МИД заявил, что непосредственно предупреждал российскую сторону о возможном ответе в случае агрессии.
Я сказал россиянам с целью сдерживания: будьте осторожны, потому что у нас больше боевых самолетов, чем у вас. Мы ответим как в обороне, так и в наступлении
Ранее польский министр также заявлял, что европейские страны НАТО имеют значительное преимущество над Россией в воздухе и в случае нападения способны нанести масштабные удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
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