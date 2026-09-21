Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США, остались 1–2 ключевых вопроса — Axios
Киев • УНН
Рустем Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США. Количество разногласий сократилось до 1–2 ключевых вопросов.
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о «значительном прогрессе» после переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. По его словам, количество разногласий сократилось с нескольких десятков до 1–2 ключевых вопросов, сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Умеров положительно оценил ход переговорного процесса и подчеркнул, что США сосредоточены на поиске путей завершения войны.
Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине. США понимают ситуацию на поле боя и сигнализируют всем, что эта ужасная война должна закончиться
Умеров прокомментировал работу Уиткоффа
Умеров также отреагировал на сообщение Kyiv Independent о том, что украинское правительство якобы все больше разочаровывается в работе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
По его словам, эта информация не соответствует действительности.
Стив проделал вместе с нами отличную работу. Мы не теряем времени и сохраняем фокус на поиске решений
Уиткофф и Кушнер в начале сентября посетили Киев после переговоров в Москве. Тогда стороны также сообщали о прогрессе в попытках возобновить переговорный процесс по завершению российской войны против Украины.
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