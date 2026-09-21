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Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США, остались 1–2 ключевых вопроса — Axios

Киев • УНН

 • 6550 просмотра

Рустем Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США. Количество разногласий сократилось до 1–2 ключевых вопросов.

Умеров заявил о значительном прогрессе в переговорах с США, остались 1–2 ключевых вопроса — Axios

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о «значительном прогрессе» после переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. По его словам, количество разногласий сократилось с нескольких десятков до 1–2 ключевых вопросов, сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Умеров положительно оценил ход переговорного процесса и подчеркнул, что США сосредоточены на поиске путей завершения войны.

Тенденция положительная. США чрезвычайно сосредоточены на вопросе прекращения войны в Украине. США понимают ситуацию на поле боя и сигнализируют всем, что эта ужасная война должна закончиться

– сказал Умеров.

Умеров прокомментировал работу Уиткоффа

Умеров также отреагировал на сообщение Kyiv Independent о том, что украинское правительство якобы все больше разочаровывается в работе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Стив проделал вместе с нами отличную работу. Мы не теряем времени и сохраняем фокус на поиске решений

– заявил Умеров.

Уиткофф и Кушнер в начале сентября посетили Киев после переговоров в Москве. Тогда стороны также сообщали о прогрессе в попытках возобновить переговорный процесс по завершению российской войны против Украины.

Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ в телефонном разговоре — Axios20.09.26, 23:45 • 12188 просмотров

Степан Гафтко

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Киев