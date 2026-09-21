Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США, залишилися 1-2 ключові питання – Axios
Київ • УНН
Рустем Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США. Кількість розбіжностей скоротилася до 1-2 ключових питань.
Глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив про "значний прогрес" після переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві. За його словами, кількість розбіжностей скоротилася з кількох десятків до 1-2 ключових питань, повідомляє Axios, пише УНН.
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Умєров позитивно оцінив перебіг переговорного процесу та наголосив, що США зосереджені на пошуку шляхів завершення війни.
Тенденція позитивна. США надзвичайно зосереджені на питанні припинення війни в Україні. США розуміють ситуацію на полі бою і сигналізують усім, що ця жахлива війна має закінчитися
Умєров прокоментував роботу Віткоффа
Умєров також відреагував на повідомлення Kyiv Independent про те, що український уряд нібито дедалі більше розчарований роботою спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.
За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.
Стів виконав разом із нами чудову роботу. Ми не втрачаємо часу і зберігаємо фокус на пошуку рішень
Віткофф і Кушнер на початку вересня відвідали Київ після переговорів у Москві. Тоді сторони також повідомляли про прогрес у спробах відновити переговорний процес щодо завершення російської війни проти України.
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