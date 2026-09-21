Умєров заявив про значний прогрес у переговорах зі США, залишилися 1-2 ключові питання – Axios

Глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив про "значний прогрес" після переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Києві. За його словами, кількість розбіжностей скоротилася з кількох десятків до 1-2 ключових питань, повідомляє Axios, пише УНН.

Умєров позитивно оцінив перебіг переговорного процесу та наголосив, що США зосереджені на пошуку шляхів завершення війни.

Тенденція позитивна. США надзвичайно зосереджені на питанні припинення війни в Україні. США розуміють ситуацію на полі бою і сигналізують усім, що ця жахлива війна має закінчитися

Умєров також відреагував на повідомлення Kyiv Independent про те, що український уряд нібито дедалі більше розчарований роботою спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності.

Стів виконав разом із нами чудову роботу. Ми не втрачаємо часу і зберігаємо фокус на пошуку рішень