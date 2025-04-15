Міністр оборони України повідомив, що далекобійне озброєння, профінансоване Литвою на 10 млн євро, вже ефективно використовується на фронті. Литва готує новий транш допомоги на таку ж суму.
Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.
Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих.
Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (822 млн євро) на оснащення та навчання української бригади. Бригада створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.
Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.
Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.
Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.
Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.
Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.
У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.
В Україні військовозобов’язані, що отримали статус обмежено придатних до 4 травня 2024, повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Направлення можна отримати через Резерв+ або ТЦК.
Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні на суму $970 млн. Він включатиме посилення ППО, артилерії, підтримку авіації та внески в коаліції.
Україна має план для примушення росії до переговорів: утримання фронту, захист неба та розвиток далекобійних спроможностей. Потрібна підтримка в боєприпасах та системах ППО.
З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.
Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.
Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.
Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.
Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.
ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.
Міноборони України запустило Управління космічної політики для військового зв’язку, розвідданих та оповіщення про ракетні загрози. Воно координуватиме інженерів, розробників та науковців.
Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.
З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.
Після обстрілу Херсону росіянами, Україна чекає на реакцію США через порушення домовленостей щодо енергетики. Зеленський заявив, що докази будуть передані США.
Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.
За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.
США, Україна та росія досягли певних домовленостей щодо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі та Чорному морі. Деталі поки невідомі, і оцінка специфіки домовленостей є складною.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив про успішність зустрічі в Ер-Ріяді, де обговорювалися питання припинення вогню, безпеки судноплавства та обміну полоненими. Він наголосив на ролі США у гарантуванні виконання домовленостей.
Президент України заявив, що рф перекручує домовленості щодо тиші в Чорному морі та припинення вогню по енергетиці. Він наголосив на важливості звільнення українських полонених.
Володимир Зеленський повідомив про майбутні переговори між Україною та США. До цього делегації країн провели зустріч в Саудівській Аравії, де обговорили питання безпеки.