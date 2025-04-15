Рустем Умєров

Україна та рф, ймовірно, ще не дійшли згоди щодо дати початку перемир’я - ISW

США, Україна та росія досягли певних домовленостей щодо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі та Чорному морі. Деталі поки невідомі, і оцінка специфіки домовленостей є складною.