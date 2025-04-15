Рустем Умєров

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23625 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148295 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134435 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131221 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132053 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194990 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77272 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164389 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116352 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Українське далекобійне озброєння, у яке вклала Литва, уже працює на фронті - міністр

Міністр оборони України повідомив, що далекобійне озброєння, профінансоване Литвою на 10 млн євро, вже ефективно використовується на фронті. Литва готує новий транш допомоги на таку ж суму.

Війна • 14 квітня, 10:19 • 3534 перегляди

Україна потребує десять систем ППО і вільний світ має їх: що сказав Зеленський під час виступу на “Рамштайн”

Президент України звернувся до учасників "Рамштайн", наголосивши на необхідності 10 систем Patriot. Він підкреслив, що рф єдина причина війни.

Війна • 11 квітня, 16:08 • 12716 перегляди

Україна має проблему у недостатньому фінансуванні для закупівлі комплектуючих для виготовлення зброї - Камишін

Українська оборонна промисловість торік виробила зброї на 10 млрд доларів, покриваючи 30-40% потреб фронту. Головна проблема – недостатнє фінансування закупівлі комплектуючих.

Війна • 11 квітня, 15:19 • 11527 перегляди

Норвегія виділить 822 млн євро на оснащення та навчання українських бригад – Умєров

Норвегія виділить 10 млрд норвезьких крон (822 млн євро) на оснащення та навчання української бригади. Бригада створюється спільно з країнами Північної Європи та Балтії.

Війна • 11 квітня, 14:26 • 9111 перегляди

Умєров заявив, що Гегсет взяв участь у засіданні “Рамштайн”

Рустем Умєров заявив, що участь міністра оборони США у засіданні "Рамштайн" підтверджує підтримку України. Гегсет приєднався до зустрічі онлайн, незважаючи на попередні повідомлення про відсутність представника США.

Війна • 11 квітня, 13:09 • 8370 перегляди

Україна з партнерами формує Коаліцію РЕБ для посилення оборони - Умєров

Україна та Німеччина офіційно запустили Коаліцію радіоелектронної боротьби в межах "Рамштайну". Ініціатива, до якої приєдналося 11 держав, зосередиться на закупівлі обладнання та навчанні фахівців.

Війна • 11 квітня, 12:56 • 7888 перегляди

Німеччина не може надати Україні додаткові системи ППО, тому союзники шукають їх по всьому світу - Пісторіус

Німеччина вже передала Україні 4 комплекси Patriot і наразі не може надати більше. Союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу.

Новини Світу • 11 квітня, 12:09 • 9329 перегляди

Шмигаль зустрівся з бельгійським колегою: говорили про оборонну співпрацю і санкції проти рф

Україна та Бельгія співпрацюватимуть в оборонній сфері та нарощуватимуть спільне виробництво. Також сторони обговорили санкції проти рф та євроінтеграцію України.

Війна • 10 квітня, 18:16 • 11600 перегляди

У Брюсселі Умєров обговорить посилення ППО України: міністр очікує на політичне рішення

Міністр оборони України повідомив, що ключовим питанням зустрічі в Брюсселі буде посилення ППО України. Він очікує політичного рішення для постачання систем Patriot.

Політика • 10 квітня, 15:22 • 11085 перегляди

У Брюсселі збирається "коаліція охочих": засідання зосередиться на підтримці довгострокової оборони та безпеки України

У Брюсселі відбудеться зустріч близько 30 країн для планування "коаліції охочих", щоб підтримати оборону України. Міністри оборони Британії та Франції очолять засідання.

Війна • 10 квітня, 12:59 • 14577 перегляди

У Міноборони нагадали, що всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК до 5 червня

В Україні військовозобов’язані, що отримали статус обмежено придатних до 4 травня 2024, повинні повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року. Направлення можна отримати через Резерв+ або ТЦК.

Суспільство • 9 квітня, 12:40 • 11267 перегляди

Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги на майже мільярд доларів: Умєров розповів деталі

Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні на суму $970 млн. Він включатиме посилення ППО, артилерії, підтримку авіації та внески в коаліції.

Війна • 3 квітня, 19:33 • 6726 перегляди

Умєров назвав план дій, спрямований на примушення росії до реальних переговорів

Україна має план для примушення росії до переговорів: утримання фронту, захист неба та розвиток далекобійних спроможностей. Потрібна підтримка в боєприпасах та системах ППО.

Війна • 3 квітня, 11:21 • 8578 перегляди

Висновки ВЛК з 1 квітня оформлюються в електронному вигляді - Умєров

З 1 квітня висновки ВЛК створюватимуться онлайн та автоматично потраплятимуть до реєстру "Оберіг". Більше не потрібно буде особисто відносити їх до ТЦК.

Суспільство • 2 квітня, 10:39 • 18528 перегляди

Зеленський заслухав Умєрова про контакти з американською стороною: деталі

Президент України повідомив про передачу американській стороні даних про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Київ наполягає, щоб кожне порушення було зафіксовано.

Війна • 1 квітня, 19:56 • 7887 перегляди

Нідерланди виділяють Україні 2 мільярди євро: 500 мільйонів на дрони

Нідерланди прискорюють підтримку України на 2 мільярди євро, з яких 500 мільйонів підуть на закупівлю безпілотників. Це допоможе Україні ефективніше протистояти російським атакам.

Новини Світу • 31 березня, 23:10 • 12322 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

Рустем Умєров вказав понад 1,6 млн грн зарплати у декларації за 2024 рік. Його дружина отримала 1,8 млн грн, а також він має квартиру в США.

Політика • 31 березня, 14:18 • 39045 перегляди

Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.

Війна • 31 березня, 13:53 • 33377 перегляди

Що робитиме Україна, якщо рф порушить перемир'я в Чорному морі: відповідь ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ заявили, що Україна відповість на порушення росією перемир'я в Чорному морі. Для Києва важливе припинення обстрілів інфраструктури портів та безпека зернового коридору.

Війна • 30 березня, 22:16 • 13899 перегляди

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

Міноборони України запустило Управління космічної політики для військового зв’язку, розвідданих та оповіщення про ракетні загрози. Воно координуватиме інженерів, розробників та науковців.

Війна • 29 березня, 18:31 • 37601 перегляди

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Президент України оголосив про кадрові перестановки у військовій авіації. Нові призначення мають посилити обороноздатність та покращити авіаційний компонент Сил оборони.

Війна • 28 березня, 21:55 • 19812 перегляди

Міноборони і Генштаб створюють окрему вертикаль для розвитку авіації - Умєров

З'явиться нова вертикаль для розвитку авіації в Міноборони та Генштабі ЗСУ. Умєров вже призначив людей, які куруватимуть цей напрям, та сформував подання до Кабміну.

Війна • 28 березня, 17:53 • 39021 перегляди

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Після обстрілу Херсону росіянами, Україна чекає на реакцію США через порушення домовленостей щодо енергетики. Зеленський заявив, що докази будуть передані США.

Війна • 27 березня, 17:37 • 38017 перегляди

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Рустем Умєров зустрівся з Себастьяном Лекорню у Франції для обговорення посилення української армії. Йшлося про ППО, ракети, боєприпаси, авіацію, бронетехніку та спільне виробництво зброї.

Війна • 26 березня, 16:36 • 54813 перегляди

The Times: угода про припинення вогню в Чорному морі стане перемогою путіна

За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.

Війна • 26 березня, 08:18 • 31614 перегляди

Україна та рф, ймовірно, ще не дійшли згоди щодо дати початку перемир’я - ISW

США, Україна та росія досягли певних домовленостей щодо припинення вогню в енергетичній інфраструктурі та Чорному морі. Деталі поки невідомі, і оцінка специфіки домовленостей є складною.

Війна • 26 березня, 00:38 • 13628 перегляди

США мають достатньо "батогів і пряників", щоб забезпечити виконання домовленостей - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив про успішність зустрічі в Ер-Ріяді, де обговорювалися питання припинення вогню, безпеки судноплавства та обміну полоненими. Він наголосив на ролі США у гарантуванні виконання домовленостей.

Війна • 25 березня, 20:53 • 15697 перегляди

росія бреше, що нібито датою початку "тиші" щодо ударів по енергетиці є 18 березня - Зеленський

Президент України заявив, що рф перекручує домовленості щодо тиші в Чорному морі та припинення вогню по енергетиці. Він наголосив на важливості звільнення українських полонених.

Війна • 25 березня, 20:11 • 26255 перегляди

Зеленський про наступний раунд переговорів із США: “домовилися, що буде”

Володимир Зеленський повідомив про майбутні переговори між Україною та США. До цього делегації країн провели зустріч в Саудівській Аравії, де обговорили питання безпеки.

Політика • 25 березня, 17:47 • 31500 перегляди