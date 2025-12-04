Ватиканська комісія знову проти: жінок не висвячуватимуть у диякони, але пропонують інші служіння

Друга ватиканська дослідницька комісія, створена для вивчення питання жіночого дияконату, дійшла висновку, що жінок не слід висвячувати в диякони. Це рішення завдає чергової невдачі католицьким жінкам, які сподівалися отримати змогу головувати на хрещеннях, весіллях та похоронах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ватикан опублікував висновки комісії кардинала Джузеппе Петроккі. У звіті зазначено, що наразі існують дві непримиренні школи теологічної думки, і такий стан досліджень "виключає можливість руху в напрямку допуску жінок до дияконату, що розуміється як ступінь таїнства Священства".

Альтернативне рішення

Комісія, однак, залишила відкритою можливість для подальшого вивчення питання. Натомість було запропоновано створити нові мирянські служіння для жінок поза межами висвяченого дияконату.

Історичний контекст

Диякони – це висвячені служителі, які виконують багато функцій священників, окрім служіння Меси. Хоча історично відомо, що жінки служили дияконами в ранній церкві, Католицька церква наразі дозволяє висвячувати лише чоловіків (як перехідних, так і постійних дияконів).

Рішення, по суті, підтримує консервативну позицію, тоді як прихильники висвячення жінок в диякони стверджують, що це надасть жінкам більшу роль у церкві та допоможе подолати нестачу священників у деяких регіонах світу.

