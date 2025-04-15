Папа Франциск, попри хворобу, несподівано відвідав площу Святого Петра після меси Вербної неділі. Він привітав вірян, пригощав дітей солодощами та виглядав бадьорим.
Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.
Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.
Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.
Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.
Після місяця лікування від пневмонії Папа Франциск звернувся до вірних з балкону лікарні. Він подякував за підтримку, але виглядає слабким та потребує кисневої терапії.
Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.
Папа Франциск, який перебуває в лікарні, планує звернутися до вірних з лікарняної палати та уділити благословення. Текст роздумів Папи буде поширено в письмовій формі.
Після тривалого використання кисневої терапії Папі Франциску необхідно заново навчитися говорити. Кардинал Фернандес спростував чутки про відставку понтифіка, зазначивши поліпшення його стану.
Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.
Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.
Ватикан висловив сподівання на щирий діалог між сторонами для досягнення миру в Україні. Святий Престол закликає до звільнення полонених та молиться за мир.
Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.
Ватикан оголосив, що Папа Франциск схвалив трирічний процес реформ, включаючи питання служіння жінок та ЛГБТК. Це підтверджує його наміри залишатися Папою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.
Президент України провів розму з Вселенським патріархом Варфоломієм, обговоривши шляхи досягнення миру та звільнення полонених.
Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, обговоривши повернення українських дітей та звільнення полонених. Також він подякував за підтримку та молитви за українців.
9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».
88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.
Папа Франциск третій тиждень перебуває в римській лікарні через подвійну пневмонію. Понтифік проходить терапію з чергуванням нічної вентиляції легень та денної кисневої терапії, його стан залишається стабільним.
Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.
Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.
Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. Стан понтифіка залишається складним, прогноз стриманий через можливі критичні моменти.
У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.
У Папи Римського стався напад бронхоспазму, що призвів до блювання та погіршення дихання. Понтифіку проведено бронхоаспірацію та розпочато кисневу терапію, його стан наразі стабільний.
Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.
Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.
Папа Франциск демонструє позитивну динаміку у лікуванні респіраторного кризу та ниркової недостатності. Понтифік навіть зміг здійснити телефонний дзвінок до парафії в Газі.
Міноборони створить спеціальний полігон для випробування новітніх технологій розмінування, включаючи рішення на базі штучного інтелекту. На об'єкті формуватимуть банк інноваційних рішень та координаційну платформу з гуманітарного розмінування.
Папа Франциск другий день перебуває у критичному стані через респіраторний криз. У нього виявлено початкову ниркову недостатність, він отримує кисневу терапію та переливання крові.
Папа Франциск госпіталізований з важкою формою двосторонньої пневмонії та потребує кисневої підтримки. У понтифіка виявили анемію та низький рівень тромбоцитів, що вимагало переливання крові.