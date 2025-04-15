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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6738 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31160 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161675 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139612 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142342 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136406 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136228 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196746 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6738 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

Папа Франциск, попри хворобу, несподівано відвідав площу Святого Петра після меси Вербної неділі. Він привітав вірян, пригощав дітей солодощами та виглядав бадьорим.

Новини Світу • 13 квітня, 15:47 • 8454 перегляди

Британський король Чарльз і королева Камілла зустрілися з Папою Франциском

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали Папу Франциска у Ватикані під час державного візиту до Італії. Папа побажав королівській парі всього найкращого.

Новини Світу • 10 квітня, 00:47 • 10150 перегляди

Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після хвороби

Після виписки з лікарні, де він лікувався від пневмонії, 88-річний Папа Франциск з'явився перед віруючими у Ватикані. Він подякував усім за підтримку і помолився за лікарів.

Новини Світу • 6 квітня, 10:35 • 15720 перегляди

Венесуела отримає першу жінку-святу після схвалення Папи Франциска

Папа Франциск визнав диво блаженної Марії Кармен Ренділес, відкриваючи шлях до її канонізації. Вона чудесно зцілила жінку від гідроцефалії, що стало підставою для визнання дива.

Новини Світу • 1 квітня, 09:59 • 10925 перегляди

Папа Франциск відновлюється після пневмонії: участь у великодніх службах під питанням

Папа Франциск повернувся до Ватикану після п'яти тижнів лікування пневмонії. Невідомо, чи зможе він очолити великодні богослужіння або здійснити візит до Туреччини у травні.

Новини Світу • 27 березня, 03:55 • 17540 перегляди

Папа Римський вперше звернувся до публіки з балкону, після 37 днів госпіталізації

Після місяця лікування від пневмонії Папа Франциск звернувся до вірних з балкону лікарні. Він подякував за підтримку, але виглядає слабким та потребує кисневої терапії.

Новини Світу • 23 березня, 13:19 • 69385 перегляди

Папа Франциск буде виписаний з лікарні в неділю - лікар

Папа Франциск, госпіталізований з респіраторною інфекцією, буде виписаний в неділю. Після виписки йому знадобиться двомісячний відпочинок у Ватикані.

Новини Світу • 22 березня, 17:40 • 17859 перегляди

Папа Франциск завтра звернеться до вірян з лікарні

Папа Франциск, який перебуває в лікарні, планує звернутися до вірних з лікарняної палати та уділити благословення. Текст роздумів Папи буде поширено в письмовій формі.

Новини Світу • 22 березня, 15:23 • 16951 перегляди

Папі Франциску потрібно заново вчитися говорити після терапії киснем

Після тривалого використання кисневої терапії Папі Франциску необхідно заново навчитися говорити. Кардинал Фернандес спростував чутки про відставку понтифіка, зазначивши поліпшення його стану.

Новини Світу • 22 березня, 13:21 • 17435 перегляди

Стан Папи Франциска покращується: Ватикан повідомляє про невеликі позитивні зміни

Папа Франциск продовжує лікування в лікарні Gemelli. Спостерігаються невеликі покращення в диханні та рухових навичках, він проходить фармакологічну терапію та фізіотерапію.

Новини Світу • 21 березня, 19:19 • 15171 перегляди

Папа Франциск одужує: Понтифік більше не потребує вентиляції легень

Стан Папи Римського Франциска покращується, і він більше не потребує штучної вентиляції легень. Понтифік перебуває в лікарні через респіраторну інфекцію.

Здоров'я • 19 березня, 22:41 • 17953 перегляди

Ватикан: для миру в Україні потрібен діалог без жодних попередніх умов

Ватикан висловив сподівання на щирий діалог між сторонами для досягнення миру в Україні. Святий Престол закликає до звільнення полонених та молиться за мир.

Війна • 17 березня, 14:39 • 45167 перегляди

Перше фото Папи Франциска після госпіталізації: понтифік звершує месу

Ватикан опублікував перше фото Папи Франциска після госпіталізації. На знімку понтифік звершує месу в лікарняній каплиці, стан його здоров'я стабільний та покращується.

Новини Світу • 16 березня, 18:30 • 39394 перегляди

Папа Франциск затвердив трирічний план реформ у католицькій церкві

Ватикан оголосив, що Папа Франциск схвалив трирічний процес реформ, включаючи питання служіння жінок та ЛГБТК. Це підтверджує його наміри залишатися Папою, незважаючи на проблеми зі здоров'ям.

Новини Світу • 15 березня, 18:40 • 53887 перегляди

Кроки до миру та звільнення полонених: Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом

Президент України провів розму з Вселенським патріархом Варфоломієм, обговоривши шляхи досягнення миру та звільнення полонених.

Суспільство • 14 березня, 16:18 • 25638 перегляди

Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: обговорили повернення українських дітей та полонених

Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, обговоривши повернення українських дітей та звільнення полонених. Також він подякував за підтримку та молитви за українців.

Війна • 14 березня, 14:26 • 13395 перегляди

Клінічна картина «залишається складною»: ЗМІ дізналися про поточний стан Папи Франциска

9 березня лікарі не давали жодних офіційних повідомлень, при цьому джерела у Ватикані підтвердили стабільність стану Понтифіка. Його стан несуттєво покращився, втім, клінічна картина «залишається складною».

Суспільство • 9 березня, 20:11 • 21162 перегляди

Папа Римський добре відреагував на терапію: лікарі утримуються від прогнозів

88-річний понтифік позитивно реагує на лікування двосторонньої пневмонії, його стан стабільний. Франциск перебуває в римській лікарні Джемеллі вже четвертий тиждень через респіраторні проблеми.

Новини Світу • 8 березня, 19:48 • 24339 перегляди

Папа Франциск продовжує боротьбу з пневмонією, чергуючи вентиляцію легень і кисневу терапію

Папа Франциск третій тиждень перебуває в римській лікарні через подвійну пневмонію. Понтифік проходить терапію з чергуванням нічної вентиляції легень та денної кисневої терапії, його стан залишається стабільним.

Новини Світу • 7 березня, 15:41 • 19028 перегляди

Папа Франциск звернувся до вірян з лікарні у рідкісному аудіопосланні

Папа Римський записав 30-секундне аудіопослання з подякою вірянам, які моляться за його здоров'я на площі Святого Петра. Це перше звернення понтифіка після госпіталізації 14 лютого.

Новини Світу • 7 березня, 07:17 • 17805 перегляди

Стан Папи Франциска стабільний: що відбувається у лікарні

Папа Франциск перебуває у лікарні через гостру дихальну недостатність та проходить лікування з використанням неінвазивної вентиляції. Понтифік залишається при свідомості, але його стан оцінюється як складний.

Новини Світу • 4 березня, 22:08 • 15867 перегляди

Папа Франциск провів спокійну ніч після дихальної недостатності - Ватикан

Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні після двох епізодів гострої дихальної недостатності. Стан понтифіка залишається складним, прогноз стриманий через можливі критичні моменти.

Новини Світу • 4 березня, 10:31 • 16116 перегляди

Папа Франциск провів ніч спокійно після проблем з диханням - Ватикан

У Папи Франциска стався епізод бронхоспазму, що призвів до ускладнень та потреби у вентиляції легень. Після термінового медичного втручання ніч у лікарні Джемеллі пройшла спокійно.

Новини Світу • 1 березня, 10:17 • 32456 перегляди

Стан Папи Франциска стрімко погіршився у лікарні: що відомо

У Папи Римського стався напад бронхоспазму, що призвів до блювання та погіршення дихання. Понтифіку проведено бронхоаспірацію та розпочато кисневу терапію, його стан наразі стабільний.

Суспільство • 1 березня, 04:13 • 45076 перегляди

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Франциск перебуває на лікуванні в римській лікарні Джемеллі, де його стан поступово покращується. Понтифік спростував інформацію про передсмертний стан та можливу відставку, проте його найближчий календар подій змінено.

Новини Світу • 27 лютого, 15:36 • 47709 перегляди

Папа Римський досі в критичному стані - Ватикан

Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.

Новини Світу • 25 лютого, 20:24 • 26342 перегляди

Стан Папи Франциска дещо покращився - Ватикан

Папа Франциск демонструє позитивну динаміку у лікуванні респіраторного кризу та ниркової недостатності. Понтифік навіть зміг здійснити телефонний дзвінок до парафії в Газі.

Новини Світу • 24 лютого, 22:22 • 27251 перегляди

В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні

Міноборони створить спеціальний полігон для випробування новітніх технологій розмінування, включаючи рішення на базі штучного інтелекту. На об'єкті формуватимуть банк інноваційних рішень та координаційну платформу з гуманітарного розмінування.

Війна • 24 лютого, 14:05 • 24721 перегляди

Папа Франциск другий день у критичному стані

Папа Франциск другий день перебуває у критичному стані через респіраторний криз. У нього виявлено початкову ниркову недостатність, він отримує кисневу терапію та переливання крові.

Новини Світу • 24 лютого, 01:50 • 26218 перегляди

Папа Франциск провів "спокійну" ніч у лікарні – Ватикан

Папа Франциск госпіталізований з важкою формою двосторонньої пневмонії та потребує кисневої підтримки. У понтифіка виявили анемію та низький рівень тромбоцитів, що вимагало переливання крові.

Новини Світу • 23 лютого, 08:18 • 26063 перегляди