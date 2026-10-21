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Папа Лев XIV не потребуватиме додаткового лікування раку – лікарі Ватикану

Київ • УНН

 • 572 перегляди

У Папи Лева XIV виявили аденокарциному легені на ранній стадії. Після видалення пухлини лікарі не планують додаткової терапії.

Папа Лев XIV не потребуватиме додаткового лікування раку – лікарі Ватикану

Папа Римський Лев XIV не потребуватиме додаткової терапії після операції з видалення ракової пухлини легені. Лікарі підтвердили, що захворювання виявили на ранній стадії, тому подальше лікування наразі не планують. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Ватикану, пише УНН.

Деталі

Увечері 21 жовтня медики оприлюднили результати досліджень тканин, видалених під час операції, яку 71-річний понтифік переніс минулого тижня.

Тести підтвердили аденокарциному легень на початковій стадії

– йдеться в заяві лікарів. Вони наголосили, що додаткової терапії не передбачають.

Понтифік продовжує виконувати свої обов'язки

Раніше Леву XIV провели операцію в римській лікарні Джемеллі. Хірурги видалили нижню частку правої легені після виявлення підозрілого вузлика.

Папа Лев почав "потроху працювати" після операції з видалення пухлини у легені - Ватикан15.10.26, 22:01 • 3742 перегляди

Після хірургічного втручання Папа Римський уже провів телефонні розмови з президентами України та росії, намагаючись сприяти припиненню війни.

На наступний місяць у понтифіка запланована поїздка до Південної Америки. Особливу увагу привертає Перу, де він провів значну частину своєї церковної кар'єри.

Лев XIV очолює Католицьку церкву з травня 2025 року. Він став першим Папою Римським американського походження.

Папа Лев обговорив із Зеленським гуманітарну ситуацію в Олешках19.10.26, 19:59 • 4139 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'яСвіт
Карцинома
Перу
Лев XIV
Bloomberg
Ватикан