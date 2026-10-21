Папа Лев XIV не потребуватиме додаткового лікування раку – лікарі Ватикану

Папа Римський Лев XIV не потребуватиме додаткової терапії після операції з видалення ракової пухлини легені. Лікарі підтвердили, що захворювання виявили на ранній стадії, тому подальше лікування наразі не планують. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Ватикану, пише УНН.

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Увечері 21 жовтня медики оприлюднили результати досліджень тканин, видалених під час операції, яку 71-річний понтифік переніс минулого тижня.

Тести підтвердили аденокарциному легень на початковій стадії – йдеться в заяві лікарів. Вони наголосили, що додаткової терапії не передбачають.

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Раніше Леву XIV провели операцію в римській лікарні Джемеллі. Хірурги видалили нижню частку правої легені після виявлення підозрілого вузлика.

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Після хірургічного втручання Папа Римський уже провів телефонні розмови з президентами України та росії, намагаючись сприяти припиненню війни.

На наступний місяць у понтифіка запланована поїздка до Південної Америки. Особливу увагу привертає Перу, де він провів значну частину своєї церковної кар'єри.

Лев XIV очолює Католицьку церкву з травня 2025 року. Він став першим Папою Римським американського походження.

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