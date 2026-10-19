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Папа Лев обговорив із Зеленським гуманітарну ситуацію в Олешках

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Папа Лев XIV і Володимир Зеленський обговорили ситуацію в окупованих Олешках та гуманітарне перемир’я. Святий Престол підтвердив відданість діалогу й миру.

Папа Лев обговорив із Зеленським гуманітарну ситуацію в Олешках

Папа Лев XIV сьогодні провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомляє Vatican News, йшлося про ситуацію в окупованих Олешках, розмову з російським диктатором та відданість Святого Престолу справі діалогу та миру, передає УНН.

Деталі

В комюніке Святого Престолу зазначається, що під час розмови Святий Отець звернув увагу на складну ситуацію в місті Олешки, що в Херсонській області, "згадавши про прохання щодо гуманітарного перемир’я, яке він представив президенту російської федерації".

Папа висловив сподівання, що співпраця обох сторін дозволить забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення.

Наостанок Святіший Отець ще раз підтвердив відданість Святого Престолу справі діалогу та миру.

Нагадаємо

Папа Лев провів телефонну розмову із російським диктатором володимиром путіним і висловив "глибоку стурбованість складною гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області" та закликав до припинення вогню

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Евакуація
Війна в Україні
Володимир Путін
Лев XIV
Олешки
Херсонська область
Володимир Зеленський