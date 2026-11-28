В ОП відреагували на "чутки" про можливу заміну "Мадяра" на посаді командувача СБС
Київ • УНН
В Офісі Президента назвали вкидом повідомлення про можливу заміну "Мадяра". Зеленський і Паліса обговорювали військові питання без згадки про нього.
У Telegram-каналах ширяться повідомлення про можливу заміну "Мадяра" на посаді командувача Сил безпілотних систем. В Офісі Президента наголошують - це "вкид", передає УНН.
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У соцмережах розносять інформацію, що Президент України Володимир Зеленський нібито говорив із Павлом Палісою про можливу заміну командувача Сил безпілотних систем.
Про Мадяра на зустрічі навіть не згадували - повідомив журналістам радник Глави держави Дмитро Литвин і назвав повідомлення "вкидом".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника ОП Павлом Палісою продовження програми закупівель пікапів, постачання Україні ППО та турелей, а також кадрові питання у військовій сфері.