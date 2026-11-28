Герцогиня Сассекська Меган випустила адвент-календар за 112 фунтів стерлінгів (148 доларів США) із запискою із закликом "насолоджуватися" ("enjoy"). Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

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Упакований в елегантну фірмову подарункову коробку з магнітною застібкою, святковий продукт від Meghan's As Ever обіцяє "чарівне святкування сезону", всередині якого знаходяться 24 мініатюрні шоколадні цукерки ручної роботи під дверцятами із золотими номерами.

Адвент-календар був випущений обмеженим тиражем спільно з лос-анджелеською кондитерською компанією Compartes.

Упаковка обгорнута тонким папером та прокладена чорним зигзагоподібним рваним папером.

Попереджувальна етикетка, написана декоративним шрифтом, рекомендує одержувачам "відкривати з обережністю".

На календарі зображено колишню резиденцію герцогині в Монтесіто, яку вона та її родина залишили у серпні, несподівано повернувшись до Великої Британії після шестирічної відсутності.

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Принц Арчі та принцеса Лілібет, діти герцогині від її чоловіка принца Гаррі, з того часу навчаються у британській школі і, за словами Гаррі, переймають британський акцент.

В описі на упаковці йдеться про те, що шоколадні цукерки, покликані "підсолодити кожен день", були "з любов'ю натхненні" садом герцогині в Каліфорнії.

На коробці написано: "Асортимент чудових ласощів з ароматами з колекції As Ever та вишуканим шоколадом з ательє Compartes, об'єднаних у цьому чарівному різдвяному адвент-календарі".

Рекламні матеріали на сайті As Ever вказували на те, що "смаки натхненні свіжими дарами Каліфорнії", включаючи фірмові джеми As Ever із полуниці, малини, ожини та апельсина, шоколад, прикрашений квітковим посипанням, та трюфель із темного шоколадного ганаша від Compartes.

У списку інгредієнтів були зазначені такі компоненти, як пелюстки волошки, сушені троянди та гібіскус.

Ціна становить 148 доларів США (112 фунтів стерлінгів), що приблизно дорівнює 4,66 фунта стерлінгів (6,10 долара США) за штуку.

Раніше герцогиня представила продукт в обліковому записі As Ever у Instagram, де вона посміхалася, відкриваючи дверцята різдвяного календаря.

До цього в її соціальних мережах з'явилося відео, де вона керує гольф-каром разом із генеральним директором Compartes Джонатаном Гремом, з підписом "Планування Різдва у червні".

Згодом герцогиня представила подарункові кошики вартістю до 195 фунтів стерлінгів ($255), наповнені продуктами As Ever, такими як варення, мед, квіткове посипання та суміші трав'яного чаю.

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Як пише The Telegraph, герцогиню Сассекську звинуватили у використанні штучного інтелекту для розробки її адвент-календаря.

На сайті As Ever йдеться, що дизайн "завершено з номером зворотного відліку, написаним особистою рукою Меган".

"Однак, за даними перевірки штучного інтелекту Google, зображення дизайну календаря на веб-сайті мають позначку SynthID – невидимий водяний знак, розміщений на зображеннях, створених штучним інтелектом", - ідеться у публікації.

Водяний знак, який вперше було виявлено Mail, був знайдений на зображеннях, обрізаних, щоб показати ілюстрацію на календарі. Він невидимий для людей, але може бути помітний інструментами штучного інтелекту.

Інші зображення на вебсайті, включаючи "святковий розпродаж" зі знижкою, були позначені як створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, зазначає видання.

Герцогиня раніше критикувала вплив штучного інтелекту на молодь.

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