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Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 324 перегляди

Принц Гаррі, Меган Маркл і їхні діти прибули до Великої Британії приватним літаком. Родина залишатиметься приватною та житиме там тривалий час.

Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ

Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет повернулися до Великої Британії на "тривалий період". Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, принц Гаррі та його родина вдруге спробували розпочати нове життя, повернувшись у середу до Великої Британії після шести років проживання в Каліфорнії.

41-річний Гаррі та його 45-річна дружина Меган прилетіли приватним літаком разом із двома дітьми - 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет.

Речник подружжя Сассексів відмовився коментувати, де саме буде проживати родина, посилаючись на міркування конфіденційності та безпеки. Однак речник підтвердив, що вони привезли з собою собак, хоча їхні кури залишаться в Монтесіто, Каліфорнія, де родина мешкала з 2020 року.

Вони повертаються на "тривалий період"

- зазначило джерело видання.

Наголошується, що Гаррі та Меган шокували британську королівську сім’ю шість років тому, коли вирішили відмовитися від статусу діючих членів королівської сім’ї, зрештою обравши спокійніше життя в заможному прибережному анклаві в Санта-Барбарі.

Гаррі та Меган залишатимуться приватними особами та непрацюючими членами королівської сім’ї

- додали джерела видання.

Нагадаємо

Герцог і герцогиня Сассекські прилетіли з Каліфорнії до Бірмінгема приватним рейсом.

Павло Башинський

СуспільствоСвіт
Принц Гаррі
Каліфорнія
Велика Британія
Меган Маркл