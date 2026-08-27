Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії на "тривалий період" - ЗМІ
Київ • УНН
Принц Гаррі, Меган Маркл і їхні діти прибули до Великої Британії приватним літаком. Родина залишатиметься приватною та житиме там тривалий час.
Принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет повернулися до Великої Британії на "тривалий період". Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
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Як пише видання, принц Гаррі та його родина вдруге спробували розпочати нове життя, повернувшись у середу до Великої Британії після шести років проживання в Каліфорнії.
41-річний Гаррі та його 45-річна дружина Меган прилетіли приватним літаком разом із двома дітьми - 7-річним Арчі та 5-річною Лілібет.
Речник подружжя Сассексів відмовився коментувати, де саме буде проживати родина, посилаючись на міркування конфіденційності та безпеки. Однак речник підтвердив, що вони привезли з собою собак, хоча їхні кури залишаться в Монтесіто, Каліфорнія, де родина мешкала з 2020 року.
Вони повертаються на "тривалий період"
Наголошується, що Гаррі та Меган шокували британську королівську сім’ю шість років тому, коли вирішили відмовитися від статусу діючих членів королівської сім’ї, зрештою обравши спокійніше життя в заможному прибережному анклаві в Санта-Барбарі.
Гаррі та Меган залишатимуться приватними особами та непрацюючими членами королівської сім’ї
Нагадаємо
Герцог і герцогиня Сассекські прилетіли з Каліфорнії до Бірмінгема приватним рейсом.