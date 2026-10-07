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У Європарламенті встановили оголену статую Трампа

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Данський митець Єнс Гальшіот представив у Європарламенті 2,5-метрову статую оголеного Дональда Трампа. Робота має назву "Помаранчева чума".

У Європарламенті встановили оголену статую Трампа

Данський митець Єнс Гальшіот встановив у Європейському парламенті статую повністю оголеного президента США Дональда Трампа. Робота називається "Помаранчева чума". Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що "Трамп" сидить на плечах чоловіка. У руці він тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом статуя має близько 2,5 метра заввишки і покрита 23-каратним золотом.

Деякі політики ЄС, можливо, вже чують уявний голос Трампа, який погрожує підвищенням тарифів, виведенням військ або навіть виходом з НАТО. Однак, поки що Трамп не прокоментував статую

- йдеться у статті.

Вказується, що статую було відкрито на одному з найжвавіших перехресть будівлі Європарламенту.

Вона буде виставлена ​​там до четверга. Недовго, щоб Трампу не довелося бачити її під час візиту до Європи, але достатньо довго, щоб він дізнався про виставку

- пише видання.

Як зазначив данський "лівий" депутат Європарламенту Пер Клаузен, "якщо хтось настільки тонкошкірий, що не може витримати того факту, що ця скульптура виставляється в Європейському парламенті, то йому немає місця на світовій арені".

Нагадаємо

Золотий унітаз "Америка" італійського художника Мауріціо Каттелана було продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів невідомому покупцю. Арт-об'єкт із 18-каратного золота, що функціонує як звичайний туалет, висміює надмірне американське багатство.

У США викарбували першу партію золотої монети із зображенням Трампа13.08.26, 02:17 • 15624 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаКультура
Європейський парламент
Дональд Трамп
Європа