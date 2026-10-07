У Європарламенті встановили оголену статую Трампа
Київ • УНН
Данський митець Єнс Гальшіот представив у Європарламенті 2,5-метрову статую оголеного Дональда Трампа. Робота має назву "Помаранчева чума".
Данський митець Єнс Гальшіот встановив у Європейському парламенті статую повністю оголеного президента США Дональда Трампа. Робота називається "Помаранчева чума". Про це повідомляє Spiegel, інформує УНН.
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Зазначається, що "Трамп" сидить на плечах чоловіка. У руці він тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом статуя має близько 2,5 метра заввишки і покрита 23-каратним золотом.
Деякі політики ЄС, можливо, вже чують уявний голос Трампа, який погрожує підвищенням тарифів, виведенням військ або навіть виходом з НАТО. Однак, поки що Трамп не прокоментував статую
Вказується, що статую було відкрито на одному з найжвавіших перехресть будівлі Європарламенту.
Вона буде виставлена там до четверга. Недовго, щоб Трампу не довелося бачити її під час візиту до Європи, але достатньо довго, щоб він дізнався про виставку
Як зазначив данський "лівий" депутат Європарламенту Пер Клаузен, "якщо хтось настільки тонкошкірий, що не може витримати того факту, що ця скульптура виставляється в Європейському парламенті, то йому немає місця на світовій арені".
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