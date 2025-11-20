Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
Київ • УНН
Золотий унітаз "Америка" італійського художника Мауріціо Каттелана продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів невідомому покупцю. Арт-об'єкт із 18-каратного золота, що функціонує як звичайний туалет, висміює надмірне американське багатство.
Золотий унітаз "Америка" роботи італійського сучасного художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні "Сотбіс" (Sotheby's) у Нью-Йорку за $12 млн. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що лот відійшов невідомому покупцю. Витвір мистецтва, який функціонує як звичайний туалет і навіть був встановлений у штаб-квартирі Sotheby's у Нью-Йорку для публічного огляду перед аукціоном.
У Sotheby's назвали порцеляновий трон "гострою відповіддю на зіткнення художнього виробництва та товарної цінності". Відвідувачам не дозволили користуватися туалетом, поки він був виставлений.
Ми не хочемо, щоб люди сиділи на витворах мистецтва
ЗМІ також повідомляють, що копію такого унітазу раніше жартома пропонували президенту США Дональду Трампу. Відповідь Білого дому не була опублікована, а копію, що належала музею Гуггенхайма, в результаті вкрали під час виїзної виставки у Великій Британії.
Довідково
Арт-об'єкт "Америка" із 18-каратного золота виставили на аукціон Sotheby's 31 жовтня. Він працює як звичайний унітаз.
Автор роботи – італійський художник Мауріціо Каттелан пояснив, що своєю роботою висміює надмірне американське багатство.
Що б ви не їли, обід за 200 доларів чи хот-дог за 2 долари, результат однаковий, що стосується туалету
Нагадаємо
Аукціонний дім Sotheby's оголосив про продаж на аукціоні унітазу із цільного золота – скульптури італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка". Стартова ціна дорівнювала вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.
