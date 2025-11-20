Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн

Золотий унітаз "Америка" роботи італійського сучасного художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні "Сотбіс" (Sotheby's) у Нью-Йорку за $12 млн. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лот відійшов невідомому покупцю. Витвір мистецтва, який функціонує як звичайний туалет і навіть був встановлений у штаб-квартирі Sotheby's у Нью-Йорку для публічного огляду перед аукціоном.

У Sotheby's назвали порцеляновий трон "гострою відповіддю на зіткнення художнього виробництва та товарної цінності". Відвідувачам не дозволили користуватися туалетом, поки він був виставлений.

Ми не хочемо, щоб люди сиділи на витворах мистецтва - сказав експерт Sotheby's Девід Гальперін.

ЗМІ також повідомляють, що копію такого унітазу раніше жартома пропонували президенту США Дональду Трампу. Відповідь Білого дому не була опублікована, а копію, що належала музею Гуггенхайма, в результаті вкрали під час виїзної виставки у Великій Британії.

Довідково

Арт-об'єкт "Америка" із 18-каратного золота виставили на аукціон Sotheby's 31 жовтня. Він працює як звичайний унітаз.

Автор роботи – італійський художник Мауріціо Каттелан пояснив, що своєю роботою висміює надмірне американське багатство.

Що б ви не їли, обід за 200 доларів чи хот-дог за 2 долари, результат однаковий, що стосується туалету - пожартував Каттелан.

Нагадаємо

Аукціонний дім Sotheby's оголосив про продаж на аукціоні унітазу із цільного золота – скульптури італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка". Стартова ціна дорівнювала вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.

Вкрадений золотий унітаз Черчилля: син олігарха уникнув тюрми, попри участь у продажі краденого