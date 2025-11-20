Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн

$42.090.03
48.790.00
ukenru
19 листопада, 18:10 • 18972 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 33833 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 29694 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 19219 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 41097 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 22646 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16991 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16517 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16857 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22408 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.8м/с
82%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа активізує таємні мирні переговори з росією щодо України – CNN19 листопада, 15:48 • 3842 перегляди
Новий президент Мадагаскару виявив у палаці 300-кілограмовий смарагд19 листопада, 17:10 • 5598 перегляди
Підприємства критичної інфраструктури можуть долучатися до системи ППО - Шмигаль19 листопада, 17:15 • 3284 перегляди
Скорочення ЗСУ, відмова від Донбасу: журналіст розкрив деталі мирного плану США для України19 листопада, 17:38 • 6258 перегляди
Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою21:59 • 3924 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 41096 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto19 листопада, 14:12 • 27954 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 37161 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 47403 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 47157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Білий дім
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн23:28 • 954 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 37510 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 36062 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 37060 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 32234 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
MIM-104 Patriot
Золото

Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн

Київ • УНН

 • 954 перегляди

Золотий унітаз "Америка" італійського художника Мауріціо Каттелана продано на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 12 мільйонів доларів невідомому покупцю. Арт-об'єкт із 18-каратного золота, що функціонує як звичайний туалет, висміює надмірне американське багатство.

Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн

Золотий унітаз "Америка" роботи італійського сучасного художника Мауріціо Каттелана продали на аукціоні "Сотбіс" (Sotheby's) у Нью-Йорку за $12 млн. Про це повідомляє New York Post, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що лот відійшов невідомому покупцю. Витвір мистецтва, який функціонує як звичайний туалет і навіть був встановлений у штаб-квартирі Sotheby's у Нью-Йорку для публічного огляду перед аукціоном.

У Sotheby's назвали порцеляновий трон "гострою відповіддю на зіткнення художнього виробництва та товарної цінності". Відвідувачам не дозволили користуватися туалетом, поки він був виставлений.

Ми не хочемо, щоб люди сиділи на витворах мистецтва

- сказав експерт Sotheby's Девід Гальперін.

ЗМІ також повідомляють, що копію такого унітазу раніше жартома пропонували президенту США Дональду Трампу. Відповідь Білого дому не була опублікована, а копію, що належала музею Гуггенхайма, в результаті вкрали під час виїзної виставки у Великій Британії.

Довідково

Арт-об'єкт "Америка" із 18-каратного золота виставили на аукціон Sotheby's 31 жовтня. Він працює як звичайний унітаз.

Автор роботи – італійський художник Мауріціо Каттелан пояснив, що своєю роботою висміює надмірне американське багатство.

Що б ви не їли, обід за 200 доларів чи хот-дог за 2 долари, результат однаковий, що стосується туалету

- пожартував Каттелан.

Нагадаємо

Аукціонний дім Sotheby's оголосив про продаж на аукціоні унітазу із цільного золота – скульптури італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка". Стартова ціна дорівнювала вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.

Вкрадений золотий унітаз Черчилля: син олігарха уникнув тюрми, попри участь у продажі краденого 19.05.25, 15:06 • 2150 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КультураПодіїУНН Lite
Золото
Білий дім
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Велика Британія