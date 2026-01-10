Протести в Ірані: 100 осіб заарештовано в провінції Тегеран
Київ • УНН
У повіті Бахарестан провінції Тегеран заарештовано 100 осіб за порушення громадського порядку та використання зброї. За даними Human Rights Activists, під час протестів загинуло 65 людей, понад 2300 заарештовано.
100 осіб було заарештовано в одному з повітів провінції Тегеран, повідомив місцевий губернатор інформаційному агентству Tasnim, яке пов'язане з Корпусом вартових революції Ірану, передає УНН із посиланням на Sky News.
Затримані нібито "порушували громадський порядок" та "використовували вогнепальну та холодну зброю проти людей, сил безпеки та правоохоронних органів" в повіті Бахарестан, згідно з повідомленням.
Мовою верховного лідера Ірану антиурядових протестувальників називають "вандалами та бунтівниками".
За даними американського інформаційного агентства Human Rights Activists, під час протестів загинуло щонайменше 65 людей та понад 2300 було заарештовано.
